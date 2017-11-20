Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Все соработничество направлено на простую одну цель — чтобы людям было лучше, чтобы люди жили хорошо — и духовно, и материально, чтобы процветала наша страна, и чтобы счастье было в каждой семье. Я благодарю вас за то, что сегодня это соработничество набирает силу, и думаю, что многие его положительно оценивают. Так что сердечно вас благодарю.

Кирилл патриарх Московский и всея Руси