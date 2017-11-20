Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

«Хочу Вас сердечно поздравить с днем рождения, поблагодарить вас за ваше служение и пожелать, пожелать всего самого-самого доброго, здоровья. Поменьше работать», — сказал Путин на встрече с патриархом в Кремле.
Картина «Успенский собор Кремля» была написана художником Владимиром Лаповком в 2007 году.
Глава РПЦ поблагодарил президента за подарок, а также за соработничество, которое осуществляется в России между государством и церковью.
Все соработничество направлено на простую одну цель — чтобы людям было лучше, чтобы люди жили хорошо — и духовно, и материально, чтобы процветала наша страна, и чтобы счастье было в каждой семье. Я благодарю вас за то, что сегодня это соработничество набирает силу, и думаю, что многие его положительно оценивают. Так что сердечно вас благодарю.
Кириллпатриарх Московский и всея Руси
Патриарх, которому в понедельник исполнился 71 год, признался, что подарок ему понравился.
«Замечательная картина, Успенский собор. Очень хорошая картина, приятная, написана хорошо. Спасибо Вам большое!» — отметил он.
«Вам большое спасибо! Спасибо за все, что вы делаете для страны, для людей наших», — сказал в ответ на это Путин.