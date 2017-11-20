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18:50 (мск), источник: РИА Новости

Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом поздравил предстоятеля Русской православной церкви с днем рождения и подарил картину «Успенский собор Кремля».

Источник: РИА Новости

«Хочу Вас сердечно поздравить с днем рождения, поблагодарить вас за ваше служение и пожелать, пожелать всего самого-самого доброго, здоровья. Поменьше работать», — сказал Путин на встрече с патриархом в Кремле.

Картина «Успенский собор Кремля» была написана художником Владимиром Лаповком в 2007 году.

Глава РПЦ поблагодарил президента за подарок, а также за соработничество, которое осуществляется в России между государством и церковью.

Президент подарил патриарху в честь его дня рождения картину "Успенский собор Кремля" художника Владимира Лаповка. | Источник: РИА "Новости"
Все соработничество направлено на простую одну цель — чтобы людям было лучше, чтобы люди жили хорошо — и духовно, и материально, чтобы процветала наша страна, и чтобы счастье было в каждой семье. Я благодарю вас за то, что сегодня это соработничество набирает силу, и думаю, что многие его положительно оценивают. Так что сердечно вас благодарю.
Кирилл
патриарх Московский и всея Руси

Патриарх, которому в понедельник исполнился 71 год, признался, что подарок ему понравился.

«Замечательная картина, Успенский собор. Очень хорошая картина, приятная, написана хорошо. Спасибо Вам большое!» — отметил он.

«Вам большое спасибо! Спасибо за все, что вы делаете для страны, для людей наших», — сказал в ответ на это Путин.

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