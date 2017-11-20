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11:59 (мск), источник: ДЕЙТА

Детям Владивостока в канун зимы сделали подарок

Во Владивостоке завершен капитальный ремонт шести муниципальных спортивных сооружений, сообщает Deita. ru со ссылкой на городскую администрацию.

Среди них — хоккейные коробки, спортивные площадки в разных районах города и теннисный корт. Ход работ завершился на минувшей неделе, разметка на спортивных площадках будет нанесена с наступлением положительных температур.

Отметим, ремонтные работы на хоккейных коробках были завершены в первую очередь. Одним из первых объектов стала хоккейная коробка на Русской, 86.

Здесь был произведен демонтаж изношенного покрытия и старых бортов, проведены дренажные работы, установлены современные пластиковые борта с ограждениями, построена зона ожидания игроков. Кроме того, на хоккейной коробке установили новые опоры освещения.

Михаил Грач.

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