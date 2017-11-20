Детям Владивостока в канун зимы сделали подарок
Во Владивостоке завершен капитальный ремонт шести муниципальных спортивных сооружений, сообщает Deita. ru со ссылкой на городскую администрацию.
Во Владивостоке завершен капитальный ремонт шести муниципальных спортивных сооружений, сообщает Deita. ru со ссылкой на городскую администрацию.
Среди них — хоккейные коробки, спортивные площадки в разных районах города и теннисный корт. Ход работ завершился на минувшей неделе, разметка на спортивных площадках будет нанесена с наступлением положительных температур.
Отметим, ремонтные работы на хоккейных коробках были завершены в первую очередь. Одним из первых объектов стала хоккейная коробка на Русской, 86.
Здесь был произведен демонтаж изношенного покрытия и старых бортов, проведены дренажные работы, установлены современные пластиковые борта с ограждениями, построена зона ожидания игроков. Кроме того, на хоккейной коробке установили новые опоры освещения.
Михаил Грач.