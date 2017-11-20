Детям Владивостока в канун зимы сделали подарок

Среди них — хоккейные коробки, спортивные площадки в разных районах города и теннисный корт. Ход работ завершился на минувшей неделе, разметка на спортивных площадках будет нанесена с наступлением положительных температур.

Отметим, ремонтные работы на хоккейных коробках были завершены в первую очередь. Одним из первых объектов стала хоккейная коробка на Русской, 86.

Здесь был произведен демонтаж изношенного покрытия и старых бортов, проведены дренажные работы, установлены современные пластиковые борта с ограждениями, построена зона ожидания игроков. Кроме того, на хоккейной коробке установили новые опоры освещения.