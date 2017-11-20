Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меньшова угодила в неприятную ситуацию из-за Ахеджаковой
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Военнослужащих с превышением веса хотят лишить должностей
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
Кремль заявил о поступивших угрозах взрыва на пути кортежа Путина
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
Меньшова угодила в неприятную ситуацию из-за Ахеджаковой
Сто тонн золота нашли у границы РФ с Азербайджаном
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек
Из Volkswagen Beetle сделали отель (фото)
71-летняя певица Пеккан выглядит на 30 лет моложе и хочет рожать
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Елена Летучая в леопардовой шубе прогулялась по Парижу
Валерия с сыном и его девушкой устроили семейный вечер
Ирина Безрукова о личной жизни: Я его муза, я его вдохновляю
На 48-м году жизни умер актёр «Морских дьяволов»
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
16Обрушение жилого дома в Ижевске
12:18 (мск), источник: Новости Перми

В Перми очистили берега Мулянки

За время проведения работ специалисты собрали на берегах более двух тонн отходов, которые в ближайшее время будут утилизированы.

В Дзержинском и Индустриальном районах Перми завершены работы по очистке берегов реки Мулянка. Специалисты обследовали около 200 тыс. кв. м, где обнаружили более двух тонн бытовых, древесных, строительных и других отходов, сообщает горадминистрация.

На 2018 год администрацией города запланирована уборка береговых полос рек Большая Мотовилиха, Малая Мотовилиха и Мотовилихинского пруда, которые будут производиться параллельно с расчисткой русел данных рек и дна пруда. Также в Кировском районе планируется расчистить порядка пяти километров береговых полос реки Заборная, левого притока Ласьвы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Лысьве арестовали убийцу
Чарльз Мэнсон умер в тюрьме
Германия в тупике: Меркель не смогла сформировать коалицию
Бизнес пожаловался Путину на новые сборы
Убыток от приватизации «Роснефти» составил около 170 млрд рублей
Госдуме предложили запретить пропаганду криминальной субкультуры
Непогашенные кредиты имеют более половины российских семей
В Таиланде рухнула карусель в форме гигантского осьминога
Спорт
Манчини входит в число кандидатов на пост тренера сборной Италии Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио подтвердил, что на пост главного тренера национальной команды рассматривается сразу несколько кандидатов
Авто
Автомобиль разрезало пополам, водитель выжил (видео) Такое принято называть «шок-видео». Причем вопросов к этому видео больше, чем ответов
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане Телезритель заметил, что в одном из выпусков передачи одну женщину выдали за другую, причем с совершенно непохожей внешностью
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
Юлия Ковальчук показала, как обустроила комнату дочери (фото) Певица опубликовала в Сети фото спальни своей дочки.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь