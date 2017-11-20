В Перми очистили берега Мулянки

В Дзержинском и Индустриальном районах Перми завершены работы по очистке берегов реки Мулянка. Специалисты обследовали около 200 тыс. кв. м, где обнаружили более двух тонн бытовых, древесных, строительных и других отходов, сообщает горадминистрация.



На 2018 год администрацией города запланирована уборка береговых полос рек Большая Мотовилиха, Малая Мотовилиха и Мотовилихинского пруда, которые будут производиться параллельно с расчисткой русел данных рек и дна пруда. Также в Кировском районе планируется расчистить порядка пяти километров береговых полос реки Заборная, левого притока Ласьвы.