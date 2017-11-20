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12:41 (мск), источник: Новости Перми

В Кунгурской городской больнице введут предварительный обзвон пациентов

Губернатор Пермского края Максим Решетников побывал с рабочим визитом в Кунгурском районе. В рамках поездки Максим Решетников посетил ряд социальных объектов: «учительский дом», детскую поликлинику, где реализуется проект «Новая поликлиника», и взрослый стационар.

Мощность детской поликлиники ГБУЗ ПК «Кунгурская ГБ» рассчитана на 711 посещений в смену, фактическая посещаемость — более 850 пациентов в смену.

С конца сентября 2017 года медицинское учреждение вошло в проект «Новая поликлиника». В результате на 1 ноября 2017 г. попасть на прием к врачу-педиатру стало возможно в день приема, а благодаря оптимизации рабочих процессов административного персонала увеличилась доля пациентов, записавшихся на прием через call-центр и интернет, с 3% до 20%.

Таким образом, медицинская помощь в Кунгуре стала доступнее.

Губернатор Пермского края Максим Решетников заметил положительные результаты присоединения к проекту. При этом глава Прикамья подчеркнул, что руководству учреждения есть еще над чем поработать: «Половина тех, кто записался на прием к врачу не доходит. Сейчас нужно ввести механизм дополнительного предварительного обзвона, уведомления пациентов. Это позволит актуализировать график приема и предложить появившиеся свободные места другим пациентам», — отметил губернатор.

Благодаря участию в проекте «Новая поликлиника» на всех 17 участках детской поликлиники попасть на прием к врачу-педиатру можно в день обращения.

Главный врач «Кунгурской городской больницы» Вадим Кириллов также отмечает положительные тенденции в работе медучреждения, в больнице сейчас уже не представляют, как раньше могли работать иначе: «Мы думали, что всегда работали на пределе своих возможностей, но ем не менее, за недолгие полтора месяца участия в проекте “Новая поликлиника” мы поняли, что можно работать эффективнее, и увидели значительные положительные сдвиги».

В 2018 году в Кунгурской городской больнице будет организована зона приема пациентов, которая сделает пребывание пациентов еще более комфортным.

Как отметил депутат Законодательного Собрания Пермского края Сергей Клепцин, для комфортной жизни всегда необходимы социальные учреждения: детский сад, теплый и в шаговой доступности, больница, в которой легко можно попасть на прием. Также важен, а для малонаселенных территорий особенно актуален, — «Учительский дом». «Это сквозная структура для детей: им не нужно переходить из сада в школу, нет стресса из-за смены места пребывания. Более того, это экономически выгодный проект, ведь за приемлемые деньги регион получает сразу два направления образования, решает жилищный вопрос педагогов и обеспечивает доступность образования», — считает депутат Клепцин.

«Учительский дом» открылся в п. Садоягодное Кунгурского района в 2015 году и рассчитан на 50 мест: 25 мест в блоке дошкольного образования и столько же для учащихся младшего звена. На первом этаже здания расположены все необходимые для оказания образовательных услуг помещения. На втором — жилые помещения для педагогов.

Как отметила учитель английского языка в «Учительском доме» Мария Луценко, такая организация очень удобна для малонаселенных территорий: «Для преподавателей очень удобно: не нужно далеко ехать, искать жилье в аренду или покупать его», — уверена преподаватель.

В настоящее время в крае функционирует 7 «Учительских домов», это один из способов решения вопроса доступности дошкольного и школьного образования для детей младшего возраста в малонаселенных территориях региона. Они обучаются по месту жительства, без необходимости ежедневного переезда в более крупный населенный пункт.

Проект «Учительский дом» позволяет решить вопрос обеспеченности региона педагогами — это важно для успешного развития края. По поручению губернатора Пермского края Максима Решетникова разрабатывается единая комплексная программа «Поддержка кадров на селе». В Пермском крае реализуются проекты «Учительский дом» и «Мобильный учитель», которые направлены на решение вопроса кадровой обеспеченности в отдаленных и малонаселенных территориях. Это позволяет учащимся этих территорий получать современное качественное образование.

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