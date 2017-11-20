В аэропорту Волгограда задерживают два авиарейса на Москву

Источник: Комсомольская правда

Видимость, как говорят, «нулевая». В такую погоду даже водители не спешат садиться за руль, а для пилотов и вовсе опасно. Но, если из Волгограда самолеты улетали утром по расписанию, то в Москве ситуация еще хуже. Там уже задерживают два рейса в наш город-герой. Соответственно задерживаются и рейсы в обратном направлении.

По данным на 11.50 20 ноября задерживается авиарейс компании «С7», который должен был приземлиться в Волгограде в 11.00, а ожидают его только в 16.10. Соответственно из Волгограда в столицу он улетит не в 11.50, как было запланировано расписанием, а в 16.50.

Задерживается и рейс «Аэрофлота» по маршруту «Москва-Волгоград»: вместо 13.30 его ожидают в волгоградском аэропорту только в 15.50. Вылететь отсюда в столицу он планирует не в 14.30, а в 16.40.