Осуждены виновники гибели 69 человек при крушении траулера в Охотском море

Источник: РИА "Новости"

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU — Фигуранты уголовного дела о гибели 69 человек в результате крушения траулера «Дальний Восток» в 2015 году в Охотском море приговорены к длительным срокам заключения, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Генпрокуратуры России в понедельник.

«Суд пришел к выводу, что авария и ее последствия вызваны изменением судовладельцем конструкций судна, его перегрузом, а также наличием на борту минимального количества топлива. Более того, на судне отсутствовало достаточное количество гидротермокостюмов и спасательных жилетов», — говорится в сообщении.

Также, отметили в пресс-службе, «сотрудник теруправления Федерального агентства по рыболовству, получив взятку от капитана судна, не принял меры, направленные на пресечение нарушения законодательства о безопасности мореплавания на судне».

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«Суд, согласившись с мнением гособвинителя, приговорил подсудимых к наказанию в виде лишения свободы на срок от пяти лет восьми месяцев до шести с половиной лет, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта», — говорится в документе.

Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор первому заместителю гендиректора ООО «Магеллан» Алексею Васину, заместителю гендиректора по безопасности Александру Кудрицкого и капитану судна Анатолию Борисову, которые признаны виновными в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

«Начальник отдела безопасности мореплавания, сертификации, наблюдения за флотом “Сахалинрыбвод” Николай Харченко, который необоснованно выдал временное свидетельство об управлении безопасностью на судно, осужден за халатность, государственный инспектор морского отдела Северо-Восточного территориального управления Федерального агентства по рыболовству Александр Никодименко, получивший взятку от капитана — директора судна за незаконное бездействие осужден по статьям “получение взятки” и “злоупотребление полномочиями”», — отмечается в сообщении.

Крушение траулера

Большой автономный морозильный траулер «Дальний Восток», приписанный к сахалинскому порту Невельск (судовладелец — ООО «Магеллан»), затонул в течение 15 минут в ночь на 2 апреля 2015 года в Охотском море в 300 км южнее Магадана. На его борту находились 132 человека, из них 69 человека погибли. Оставшиеся в живых 63 человека до их спасения находились в ледяной воде в условиях штормовой погоды и стали невольными очевидцами гибели членов команды.