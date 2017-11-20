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12:46 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградские ученые получили 1,5 млн на инновационные разработки

В рамках проекта «Стартап-школа», организованного ВолгГТУ совместно с администрацией региона и Волгоградским областным бизнес-инкубатором, молодые ученые и предприниматели представили 79 бизнес-идей. Лучшие десять разработок получили средства на реализацию.

Перед защитой своих бизнес-идей, участники проекта «Стартап-школа» в течение недели обучались бизнес-моделированию, маркетингу, основам технологического предпринимательства. По результатам конкурсного отбора, жюри выбрало десять проектов, которые получили грантовую поддержку на сумму 1,5 млн рублей. Самую большую награду — 300 тысяч рублей — получил магистрант первого курса факультета конструкционных материалов ВолгГТУ Сергей Кузнецов. Он презентовал инновационную разработку устройства для печати 3D-модели, которое позволит использовать в работе принтера высокопрочный пластик. Еще трое финалистов получили гранты по 200 тысяч рублей, шесть — по 100 тысяч.

Добавим, что развитие инновационной инфраструктуры и поддержка перспективных научно-технических бизнес-проектов является одним из важнейших направлений работы комитета экономической политики и развития Волгоградской области. Финансовая поддержка проектов в сфере науки и техники осуществляется в рамках совместных конкурсов с федеральными научными фондами, в том числе Фондом содействия инновациям.

Всего с 2014 по 2017 годы поддержку получили 450 научных и научно-технических проектов волгоградских ученых и инноваторов на общую сумму порядка 250 миллионов рублей. До конца года в регионе будут созданы два Центра молодежного инновационного творчества, в которых студенты и старшеклассники смогут заниматься робототехникой и 3D-моделированием. А в 2018 году планируется открытие детских технопарков «Кванториум», которые призваны возродить престиж инженерных и научных профессий.

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