Волгоградские ученые получили 1,5 млн на инновационные разработки

Перед защитой своих бизнес-идей, участники проекта «Стартап-школа» в течение недели обучались бизнес-моделированию, маркетингу, основам технологического предпринимательства. По результатам конкурсного отбора, жюри выбрало десять проектов, которые получили грантовую поддержку на сумму 1,5 млн рублей. Самую большую награду — 300 тысяч рублей — получил магистрант первого курса факультета конструкционных материалов ВолгГТУ Сергей Кузнецов. Он презентовал инновационную разработку устройства для печати 3D-модели, которое позволит использовать в работе принтера высокопрочный пластик. Еще трое финалистов получили гранты по 200 тысяч рублей, шесть — по 100 тысяч.

Добавим, что развитие инновационной инфраструктуры и поддержка перспективных научно-технических бизнес-проектов является одним из важнейших направлений работы комитета экономической политики и развития Волгоградской области. Финансовая поддержка проектов в сфере науки и техники осуществляется в рамках совместных конкурсов с федеральными научными фондами, в том числе Фондом содействия инновациям.