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15:01 (мск), источник: БЕЛТА

Потепление ожидается в Беларуси во второй половине недели

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потепление ожидается в Беларуси во второй половине недели, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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Источник: БЕЛТА

«В первой половине недели погодные условия на территории Беларуси будут определять воздушные массы, поступающие со Скандинавии, и температурный фон будет близким к климатической норме. Но уже во второй половине недели к нам начнет поступать более теплый воздух с Атлантики, и вновь потеплеет», — соощили в Гидромете.

Во вторник, 21 ноября, во многих районах Беларуси пройдут небольшие осадки, в основном мокрый снег. В ночные и утренние часы местами ожидается туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1 градуса, днем — от минус 1 до плюс 4 градусов.

В среду, 22 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода, в отдельных районах страны не обойдется без небольшого снега. Температура воздуха ночью понизится до 1−6 градусов мороза, днем будет находиться в пределах от минус 2 до плюс 3 градусов.

В четверг, 23 ноября, атмосферный фронт обусловит преимущественно по западной части страны осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах Беларуси ожидается туман, слабый гололед. Температура воздуха ночью опустится до 1−7 градусов ниже нуля, днем составит от минус 3 до плюс 3 градусов. В западных районах будет теплее: ночная температура составит около нуля, во второй половине дня повысится до плюс 4−7 градусов.

В пятницу, 24 ноября, в отдельных районах страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), местами ожидается туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, лишь по востоку при прояснениях воздух охладится до минус 7 градусов. Днем будет от минус 1 до плюс 5, по западу — 6−8 градусов тепла.

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