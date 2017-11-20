В Большереченском зоопарке заснули енот и барсуки

В Большереченском зоопарке помимо двух медведей в спячку впали еноты и почти уснули барсуки.

Пара барсуков — Шура и Мотя — зарываются на зиму в сено в домике и засыпают, просыпаются и выходят они лишь в весной.

Барсуки пока окончательно не уснули, но практически не выходят из домика.

Наталья Болотова, начальник информационно-методического отдела:

— Они пока не уснули окончательно, но мы их практически не видим, они почти все время проводят в домике.

В то время как режим енотов отличается от барсучьего или медвежьего. Енотиха Мина просыпается один раз в день, чтобы подкрепиться. Все остальное время она спит.

Наталья Болотова:

— Она вообще не выходит из домиков, зоотехники ставят ей еду прямо в домик. Енот кушает раз в день и спит. Покажется она только весной.