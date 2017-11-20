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13:05 (мск), источник: Новая Кубань

Волонтеры Красного креста собрали гуманитарную помощь для сочинских погорельцев

Пострадавшим пожертвовали около 130 тыс. рублей.

Краснодар. 20 ноября — Новая Кубань. Волонтеры сочинского отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» организовали пункт сбора гуманитарной помощи в помещении на ул. Чебрикова, 34. В ближайшее время открою ещё один — в здании пансионата «Нева». Здесь временно проживают люди, оставшиеся без крова из-за пожара в общежитии. ЧП произошло 14 ноября. Повреждены 75 квартир пятиэтажного здания. Тогда пострадали 30 человек, трое до сих пор остаются в больнице.

Услуги по временному размещению погорельцев предоставил пансионат «Нева». Общежитие начали ремонтировать.

Жители Сочи не смогли остаться безучастными к горю своих земляков.

Руководитель сочинского отделения Красного креста рассказала «Интерфакс-Юг», что за несколько дней после трагедии в пункты сбора гуманитарной помощи принесли более тонны одежды, обуви, средств гигиены, косметических принадлежностей и посуды, 100 комплектов нового постельного белья и т. д.

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