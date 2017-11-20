Волонтеры Красного креста собрали гуманитарную помощь для сочинских погорельцев

Краснодар. 20 ноября — Новая Кубань. Волонтеры сочинского отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» организовали пункт сбора гуманитарной помощи в помещении на ул. Чебрикова, 34. В ближайшее время открою ещё один — в здании пансионата «Нева». Здесь временно проживают люди, оставшиеся без крова из-за пожара в общежитии. ЧП произошло 14 ноября. Повреждены 75 квартир пятиэтажного здания. Тогда пострадали 30 человек, трое до сих пор остаются в больнице.