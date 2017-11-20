Волонтеры Красного креста собрали гуманитарную помощь для сочинских погорельцев
Пострадавшим пожертвовали около 130 тыс. рублей.
Пострадавшим пожертвовали около 130 тыс. рублей.
Краснодар. 20 ноября — Новая Кубань. Волонтеры сочинского отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» организовали пункт сбора гуманитарной помощи в помещении на ул. Чебрикова, 34. В ближайшее время открою ещё один — в здании пансионата «Нева». Здесь временно проживают люди, оставшиеся без крова
Услуги по временному размещению погорельцев предоставил пансионат «Нева». Общежитие начали ремонтировать.
Жители Сочи не смогли остаться безучастными к горю своих земляков.
Руководитель сочинского отделения Красного креста рассказала «Интерфакс-Юг», что за несколько дней после трагедии в пункты сбора гуманитарной помощи принесли более тонны одежды, обуви, средств гигиены, косметических принадлежностей и посуды, 100 комплектов нового постельного белья