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15:22 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Мост через Волгу украсила яркая световая инсталляция

Необычным подарком для горожан 19 ноября в Волгограде стала световая инсталляция на мосту через Волгу.

От зарождения идеи до окончательного ввода проекта прошел год. Все работы реализовывали волгоградские специалисты. Экспертам удалось смонтировать около сотни мачт освещения пролетных строений моста. Для этого проложили свыше 4 километров кабельных линий. По словам рабочих, основные трудности были связаны с большой протяженностью и линейностью объекта.

Как говорят проектировщики, современное оборудование позволяет программировать неограниченное количество световых сценариев. Теперь в будние, выходные и праздничные дни волгоградцы и гости города смогут наблюдать разные динамичные и яркие световые шоу.

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