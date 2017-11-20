Мост через Волгу украсила яркая световая инсталляция

От зарождения идеи до окончательного ввода проекта прошел год. Все работы реализовывали волгоградские специалисты. Экспертам удалось смонтировать около сотни мачт освещения пролетных строений моста. Для этого проложили свыше 4 километров кабельных линий. По словам рабочих, основные трудности были связаны с большой протяженностью и линейностью объекта.