Центр Воронежа украсят к Новому году раньше обычного

В этом году Воронеж встретит Новый год в праздничном убранстве раньше обычного. По крайней мере, центр города. В управе Центрального района уже проводят встречи с представителями предприятий по вопросу новогоднего оформления зданий района.

— Обычно подобную встречу мы проводим в конце ноября, но в этом году решили сделать это раньше, чтобы до новогодних праздников было больше времени на подготовку, — отметил заместитель руководителя управы района Вадим Башилов. — Центральный район — лицо города. Все основные праздничные мероприятия проходят здесь, поэтому мы должны постараться и создать праздничное настроение для жителей и гостей города.