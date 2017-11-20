Центр Воронежа украсят к Новому году раньше обычного
В управе района уже советуют предпринимателям, как оформить витрины.
В управе района уже советуют предпринимателям, как оформить витрины.
В этом году Воронеж встретит Новый год в праздничном убранстве раньше обычного. По крайней мере, центр города. В управе Центрального района уже проводят встречи с представителями предприятий по вопросу новогоднего оформления зданий района.
— Обычно подобную встречу мы проводим в конце ноября, но в этом году решили сделать это раньше, чтобы до новогодних праздников было больше времени на подготовку, — отметил заместитель руководителя управы района Вадим Башилов. — Центральный район — лицо города. Все основные праздничные мероприятия проходят здесь, поэтому мы должны постараться и создать праздничное настроение для жителей и гостей города.
В управе дали рекомендации, как лучше оформить фасады, входные группы, интерьеры и прилегающие территории, а также напомнили о соблюдении правил пожарной безопасности при украшении витрин.