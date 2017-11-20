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12:56 (мск), источник: РИА Новости

Ученые рассказали о новых сексуальных привычках молодежи

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Нетрадиционные формы секса стали в несколько раз более популярными в последние годы по сравнению с началом 90-х среди молодежи и подростков, заявляют ученые в статье, опубликованной в Journal of Adolescent Health.

Источник: Wesley Quinn/CC0

«Наблюдения за тем, когда и как молодежь начинает заниматься сексом, помогут нам сформулировать новые подходы к половому просвещению и обсуждению того, какие опасности несут за собой те или иные нетрадиционные формы интимной близости. Это позволит молодежи избежать проблем со здоровьем в дальнейшем», — заявила Рут Льюис (Ruth Lewis) из Лондонской школы гигиены и тропической медицины (Великобритания).

В последние годы в обществе укрепились два противоречащих друг другу стереотипа. Первый говорит о том, что подростки сегодня рано взрослеют и начинают употреблять спиртное и вести активную половую жизнь еще до выпуска из школы. Второй свидетельствует о том, что современная молодежь, наоборот, взрослеет очень поздно, живет с родителями и не имеет работы до 25−30 лет.

С другой стороны, последние исследования психологов рисуют прямо противоположную картину: к примеру, американские ученые обнаружили в прошлом году, что нынешние юноши и девушки оказались менее распущенными и более скромными, чем их родители из «поколения Пепси» и их дедушки и прадедушки из поколения «шестидесятников».
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Льюис и ее коллеги попытались понять, какая из этих точек зрения верна, проанализировав то, как менялись два важных параметра, связанных с половым поведением молодежи: то, когда они начали заниматься сексом и то, какие его формы они практиковали в первые 25 лет жизни.

Для изучения подобных изменений Лондонская школа гигиены и тропической медицины уже несколько десятилетий проводит специальные социальные опросы, в которых приняло участие примерно 45 тысяч молодых британцев, только что начавших самостоятельную жизнь в те периоды времени, когда проводился очередной раунд анкетирования.

Как показал анализ последних данных, часть аспектов полового поведения молодежи сильно поменялась в последние два десятка лет, но некоторые привычки остались прежними.

В частности, к их числу относится возраст, когда мальчики и девочки начинают впервые целоваться и время первого секса — 14 и 16 лет.

С другой стороны, поменялось то, каким именно сексом занимаются подростки и молодежь — нетрадиционные формы половых отношений, такие как анальный и оральный секс, стали заметно более популярными сегодня.
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По словам ученых, два десятилетия назад ими увлекалась примерно десятая часть парней и девушек, тогда как сегодня в этом сознается примерно каждый четвертый опрошенный молодой человек и каждая пятая опрошенная молодая женщина. Еще сильнее этот показатель вырос среди подростков в возрасте 16−18 лет.

Как полагают ученые, эти изменения в половом поведении молодежи связаны с нарастающей «сексуализацией» массовой культуры и распространением информации о подобных увлечениях в глобальной сети. По мнению Льюис, все это необходимо учитывать социальным службам и преподавателям в школах для того, чтобы защитить молодежь от возможных проблем со здоровьем и распространением половых инфекций, характерных для подобных форм секса.

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