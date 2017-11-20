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13:14 (мск), источник: АиФ Челябинск

Скидки на проезд региональным льготникам в Челябинске обещают сохранить

Средства на компенсацию будут искать в городском бюджете.

Скидки на проезд в общественном транспорте для региональных льготников обещают сохранить, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

«Главой города и председателем городской думы на сегодня предпринимаются меры для сохранения льготного проезда для данных категорий граждан» — сообщил на аппаратном совещании начальник управления транспорта Роман Болотов. Он также отметил, что средства на эти цели будут заложены в бюджет Челябинска на 2018 год.

Как рассказал источник «АиФ-Челябинск», проблема компенсации льготного проезда действительно есть. Если в бюджете города или области не найдётся средств для этих целей, льготный проезд для региональных категорий могут вовсе отменить, либо компенсировать расходы транспортников за счёт других пассажиров, подняв цены билетов до 25 рублей в городском транспорте и до 28 рублей — в маршрутных такси. Оба варианта могут вызвать значительное недовольство челябинцев, тем более, что льготы уже урезали, а проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах подорожал в 2017 году с 20 до 23 рублей.

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