В одном из театров Башкирии назначили главного режиссера

Казакбаев Ильсур Юлаевич в 2007 году окончил Высшее театральное училище им. М. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России. Продолжил учебу в Российском университете театрального искусства (ГИТИС), на кафедре режиссуры драмы (курс Т. В. Ахрамковой, Ю. В. Иоффе, 2008−2013 гг.). Лауреат Государственной республиканской молодежной премии РБ им. Ш. Бабича (2017).

Творческую деятельность Ильсур Казакбаев начал в БАТД им. М. Гафури в качестве актера. За время работы актером в театре Казакбаев Ильсур создал оригинальные художественные образы героев в спектаклях по отечественной, зарубежной и национальной драматургии: Альфред («Дети мои» А. Атнабаев), Азамат («Мастер и Подмастерье» З. Биишева), Роланд («Девушка-Гусар» Ф. Кони), Кавалер («Свадьба» А. Чехов), Студент («Ахметзаки Валиди Тоган» Н. Асанбаев, А. Абушахманов), Вали («Шауракэй» М. Бурангулов), Асфандияр («Мулла» Т. Миннуллин).

За время учебы в качестве ассистента режиссера на сцене БАТД им. М. Гафури практикуется по спектаклю «Эх, люди, милые люди!..» (В. Шукшин), «Маугли» (Р. Киплинг). Выступает режиссером театрализованных представлений и концертов, новогодних представлений для детей и творческих вечеров. В 2013 году Ильсур Казакбаев защитил режиссерский диплом спектаклем «Experiment», который был инсценирован по пьесе В. Красногорова «Жестокий урок» в жанре социальной драмы.