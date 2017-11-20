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12:55 (мск), источник: ИА Башинформ

В одном из театров Башкирии назначили главного режиссера

УФА, 20 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Сегодня коллективу Салаватского башкирского драматического театра представили нового главного режиссера. Им стал успешный уфимский режиссер, набравший авторитет своими постановками в Башдрамтеатре, Ильсур Казакбаев. Он познакомился с артистами театра и рассказал о планах на юбилейный сезон, сообщили в пресс-службе театра.

Казакбаев Ильсур Юлаевич в 2007 году окончил Высшее театральное училище им. М. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России. Продолжил учебу в Российском университете театрального искусства (ГИТИС), на кафедре режиссуры драмы (курс Т. В. Ахрамковой, Ю. В. Иоффе, 2008−2013 гг.). Лауреат Государственной республиканской молодежной премии РБ им. Ш. Бабича (2017).

Творческую деятельность Ильсур Казакбаев начал в БАТД им. М. Гафури в качестве актера. За время работы актером в театре Казакбаев Ильсур создал оригинальные художественные образы героев в спектаклях по отечественной, зарубежной и национальной драматургии: Альфред («Дети мои» А. Атнабаев), Азамат («Мастер и Подмастерье» З. Биишева), Роланд («Девушка-Гусар» Ф. Кони), Кавалер («Свадьба» А. Чехов), Студент («Ахметзаки Валиди Тоган» Н. Асанбаев, А. Абушахманов), Вали («Шауракэй» М. Бурангулов), Асфандияр («Мулла» Т. Миннуллин).

За время учебы в качестве ассистента режиссера на сцене БАТД им. М. Гафури практикуется по спектаклю «Эх, люди, милые люди!..» (В. Шукшин), «Маугли» (Р. Киплинг). Выступает режиссером театрализованных представлений и концертов, новогодних представлений для детей и творческих вечеров. В 2013 году Ильсур Казакбаев защитил режиссерский диплом спектаклем «Experiment», который был инсценирован по пьесе В. Красногорова «Жестокий урок» в жанре социальной драмы.

Поставил в Башкирском академическом театре драмы им. М. Гафури спектакли: «Experiment» (В. Красногоров), «Женская сюита» (Т. Миннуллин), «Кот в сапогах» (В. Ганзенко), «Волшебник изумрудного города» (А. Волков), «Навстречу мечте» (по повести А. Баймухаметова, инсценировка А. Ишбулиной, И. Казакбаева), «Море. Остров. Клад» (Д. Салимзянов, пиратская история), «Любишь — не любишь…» (Ф. Буляков).

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