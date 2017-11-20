Шторм в Крыму: как пережить

Источник: РИА "Новости"

В ближайшие два дня синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 25 м/с, ливневые дожди, в горах снег. Из-за этого на полуострове объявлено штормовое предупреждение.

«В связи со сложными погодными условиями существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением низменных участков местности, нарушением работы ливневых систем, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных рекламных конструкций и ветхих строений», — предупреждают в ведомстве.

Спасатели предупреждают и возможных сложностях на дорогах. По сообщениям МЧС, на автодорогах полуострова возможны происшествия, связанные с нарушением транспортного сообщения и образованием заторов из-за ДТП. Особенно это касается пониженных участков местности, затяжных спусков и подъемов, а также опасных поворотов.

По прогнозам крымского гидрометцентра, штормовой ветер продлится на полуострове до среды включительно, уже в четверг он стихнет до 7−12 м/с. А вот дождливая погода сохранится до конца недели, поэтому спасатели рекомендуют жителям и гостям полуострова соблюдать правила безопасности.

Кто поможет в случае ЧС.

«Крымэнерго» просит граждан сообщать о возникновении аварийных ситуаций на линиях электропередач. При отключениях звонки принимаются на номера: 8 800 50 60 007 (с мобильного), 0 800 50 60 007 (со стационарного). Можно также направить информацию об аварии по SMS на номер +7 978 993 69 51. В сообщении необходимо указать населенный пункт и адрес.

При подтоплениях территорий или же возникновениях чрезвычайных происшествий необходимо обратиться в службу спасения по телефону «101».

Если шторм застал вас на улице.

Во время непогоды спасатели рекомендуют по возможности оставаться в помещениях, однако если же это невозможно, то надо быть предельно осторожными. На улице необходимо держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач, а также крупных деревьев. Рядом с ними не стоит парковать автотранспорт.

Если же ливень застал на улице, нельзя спускаться в подземные переходы, подвалы и другие заглубленные помещения. По возможности нужно укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.

Если во время сильного дождя вы оказались в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.