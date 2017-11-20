Шторм в Крыму: как пережить
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости Крым. Надвигающийся на Крым шторм может спровоцировать чрезвычайные ситуации, связанных с подтоплением низин, перебоями со светом и связью. Об этом сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости Крым. Надвигающийся на Крым шторм может спровоцировать чрезвычайные ситуации, связанных с подтоплением низин, перебоями со светом и связью. Об этом сообщили в
В ближайшие два дня синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 25 м/с, ливневые дожди, в горах снег.
«В связи со сложными погодными условиями существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением низменных участков местности, нарушением работы ливневых систем, ограничениями при проведении
Спасатели предупреждают и возможных сложностях на дорогах. По сообщениям МЧС, на автодорогах полуострова возможны происшествия, связанные с нарушением транспортного сообщения и образованием заторов
По прогнозам крымского гидрометцентра, штормовой ветер продлится на полуострове до среды включительно, уже в четверг он стихнет до 7−12 м/с. А вот дождливая погода сохранится до конца недели, поэтому спасатели рекомендуют жителям и гостям полуострова соблюдать правила безопасности.
Кто поможет в случае ЧС.
«Крымэнерго» просит граждан сообщать о возникновении аварийных ситуаций на линиях электропередач. При отключениях звонки принимаются на номера: 8 800 50 60 007 (с мобильного), 0 800 50 60 007 (со стационарного). Можно также направить информацию об аварии по SMS на номер +7 978 993 69 51. В сообщении необходимо указать населенный пункт и адрес.
При подтоплениях территорий или же возникновениях чрезвычайных происшествий необходимо обратиться в службу спасения по телефону «101».
Если шторм застал вас на улице.
Во время непогоды спасатели рекомендуют по возможности оставаться в помещениях, однако если же это невозможно, то надо быть предельно осторожными. На улице необходимо держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач, а также крупных деревьев. Рядом с ними не стоит парковать автотранспорт.
Если же ливень застал на улице, нельзя спускаться в подземные переходы, подвалы и другие заглубленные помещения. По возможности нужно укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.
Если во время сильного дождя вы оказались в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.
При выпадении снега водителям также советуют по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте либо быть предельно внимательными при езде. Машинами не стоит пользоваться, если они технически не готовы к движению во время снегопада.