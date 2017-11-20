Более 250 кг зараженных ягод ежевики из Мексики обнаружили в аэропорту Домодедово

«Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на грузовом терминале ООО “Домодедово Карго”, при досмотре партии свежих ягод ежевики, поступивших из Мексики в количестве 252 килограмма, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект — западный (калифорнийский) цветочный трипс», — говорится в сообщении.