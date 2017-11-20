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13:22 (мск), источник: РИАМО

Более 250 кг зараженных ягод ежевики из Мексики обнаружили в аэропорту Домодедово

РИАМО — 20 ноя. Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям выявили в грузовом терминале аэропорта Домодедова партию зараженной цветочным трипсом мексиканской ежевики весом свыше 250 килограммов, зараженная ягода уничтожена, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Источник: Michał Grosicki / CC0

«Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на грузовом терминале ООО “Домодедово Карго”, при досмотре партии свежих ягод ежевики, поступивших из Мексики в количестве 252 килограмма, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект — западный (калифорнийский) цветочный трипс», — говорится в сообщении.

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Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ВНИИКР).

«Собственником данной подкарантинной продукции было принято решение об уничтожении зараженной партии ягод. В присутствии представителя управления зараженная ягода уничтожена», — подчеркивается в материале.

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