В Челябинской области хотят создать экологическую полицию

С такой инициативой выступил глава ГУ МВД региона Андрей Сергеев, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на начальника управления пресс-службы и информации правительства Челябинской области Дмитрия Федечкина.

Генерал-лейтенант полиции предложил изучить опыт Новокузнецка, где аналогичная структура уже работает. Добавим, что идею о создании экологической полиции в конце октября также высказал и руководитель областного Следственного управления Следственного комитета России генерал-лейтенант юстиции Денис Чернятьев.

Напомним, на прошлой неделе губернатор созвал экстренное совещание по вопросам экологии. Борис Дубровский потребовал от предприятий обеспечить в периоды НМУ снижение выбросов не по отношению к нормативам, а по отношению к своей текущей деятельности, а также обеспечить беспрепятственный доступ на предприятия контролирующим структурам в период неблагоприятных метеоусловий.