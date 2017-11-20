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13:48 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинской области хотят создать экологическую полицию

Экологическая полиция может появиться в Челябинской области.

С такой инициативой выступил глава ГУ МВД региона Андрей Сергеев, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на начальника управления пресс-службы и информации правительства Челябинской области Дмитрия Федечкина.

Генерал-лейтенант полиции предложил изучить опыт Новокузнецка, где аналогичная структура уже работает. Добавим, что идею о создании экологической полиции в конце октября также высказал и руководитель областного Следственного управления Следственного комитета России генерал-лейтенант юстиции Денис Чернятьев.

Напомним, на прошлой неделе губернатор созвал экстренное совещание по вопросам экологии. Борис Дубровский потребовал от предприятий обеспечить в периоды НМУ снижение выбросов не по отношению к нормативам, а по отношению к своей текущей деятельности, а также обеспечить беспрепятственный доступ на предприятия контролирующим структурам в период неблагоприятных метеоусловий.

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