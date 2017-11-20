В Челябинской области хотят создать экологическую полицию
Экологическая полиция может появиться в Челябинской области.
Экологическая полиция может появиться в Челябинской области.
С такой инициативой выступил глава ГУ МВД региона Андрей Сергеев, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на начальника управления
Напомним, на прошлой неделе губернатор созвал экстренное совещание по вопросам экологии. Борис Дубровский потребовал от предприятий обеспечить в периоды НМУ снижение выбросов не по отношению к нормативам, а по отношению к своей текущей деятельности, а также обеспечить беспрепятственный доступ на предприятия контролирующим структурам в период неблагоприятных метеоусловий.