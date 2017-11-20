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13:44 (мск), источник: Новости Перми

В Перми в выходные похолодает

До пятницы включительно в краевой столице днем будет плюсовая температура. Однако уже с 25 ноября начнет холодать.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 42% 762 мм рт. ст. 6 м/с

По предварительным прогнозам гидрометцентра России, в будние дни в Перми будет умеренно тепло. До пятницы включительно температура воздуха днем будет колебаться в пределах +1..+2°. В среду и четверг ожидается переменная облачность, а на понедельник, вторник и пятницу синоптики прогнозируют осадки в виде снега с дождем.

Похолодание наступит в субботу. 25 ноября днем температура опустится до -2°. В ночь на воскресенье ожидается -6°, а днем -4°. В эти дни в Перми пройдет снегопад.

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