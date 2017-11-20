В Перми в выходные похолодает

По предварительным прогнозам гидрометцентра России, в будние дни в Перми будет умеренно тепло. До пятницы включительно температура воздуха днем будет колебаться в пределах +1..+2°. В среду и четверг ожидается переменная облачность, а на понедельник, вторник и пятницу синоптики прогнозируют осадки в виде снега с дождем.



Похолодание наступит в субботу. 25 ноября днем температура опустится до -2°. В ночь на воскресенье ожидается -6°, а днем -4°. В эти дни в Перми пройдет снегопад.