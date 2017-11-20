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13:37 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

И. Метшин: «Добрая Казань» — это наш стратегический курс

(Город Казань KZN.RU, 20 ноября, Михаил Ченцов). 6 и 7 декабря в столице Татарстана состоится II Открытый форум «Добрая Казань. Благотворительность: опыт регионов». О расширении географии мероприятия и федеральных экспертах, которые примут в нем участие, на деловом понедельнике сообщил первый заместитель руководителя Исполкома Дамир Фаттахов.

По словам докладчика, в этом году в форуме примут участие благотворительные фонды из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ханты-Мансийска, Ульяновска, Архангельска, Омской области, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары и других российских городов и регионов, а также представители муниципальных районов Татарстана.

«Важно, что к форуму присоединился целый ряд федеральных экспертов отрасли. Среди них — директор благотворительного фонда “Подари жизнь” Екатерина Чистякова, руководитель сервиса Добро Mail.Ru Александра Бабкина, автор и продюсер проекта “Детям о важном” Наталья Ремиш, руководитель Содружества добрых городов Дарья Буянова», — отметил Д. Фаттахов.

Особое значение, по мнению спикера, играет участие в форуме Ильи Чукалина — генерального директора Фонда Президентских грантов, который является единым по всей стране оператором по оказанию поддержки социально значимым проектам. Так, в 2017 году фонд распределяет почти 6,5 млрд рублей на гранты некоммерческим организациям.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что расширение географии участников форума, безусловно, поспособствует его развитию, так как опыт каждого отдельного города уникален.

«Форум “Добрая Казань” становится уже традиционным. Его площадка позволяет, прежде всего, обменяться опытом, практиками, обсудить проблемы, которые есть в области благотворительности, а они есть, и пути совместного их решения. “Добрая Казань” — один из двенадцати наших приоритетов, это стратегический курс, над которым мы системно работаем», — сказал глава столицы Татарстана.

Напомним, что участие в форуме бесплатное. Регистрация участников проходит до 1 декабря на сайте dobroforum.kzn.ru.

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И.Метшин: «Добрая Казань» – это наш стратегический курс»
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