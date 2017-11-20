Волгоградская область развивает частное образование
В Волгоградской облдуме создаётся рабочая группа по развитию частного образования в регионе. Такое решение принято на заседании комитета облдумы по образованию.
В Волгоградской облдуме создаётся рабочая группа по развитию частного образования в регионе. Такое решение принято на заседании комитета облдумы по образованию.
В состав группы, призванной рассмотреть перспективы данной сферы, возможности
На совещании было отмечено, что Волгоградская область — один из первых субъектов России, где возникли частные школы. Негосударственному сектору образования региона уже более 25 лет, и за эти годы налажено конструктивное взаимодействие органов власти и представителей социального бизнеса, которое дает свои положительные результаты. Так, большинство частных школ Волгограда располагаются в муниципальных помещениях и имеют льготы по арендной плате.
«Необходимо проработать ещё ряд вопросов, чтобы некоммерческие организации активнее включались в процесс оказания социальных услуг в сфере образования. Например, по таким направлениям, как инклюзивное и дополнительное образование, спортивные секции и группы продленного дня, репетиторство, где опыт и возможности частных школ и детских садов были бы полезны», — отметил председатель парламентского комитета по образованию Николай Лукьяненко.