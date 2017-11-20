Волгоградская область развивает частное образование

На совещании было отмечено, что Волгоградская область — один из первых субъектов России, где возникли частные школы. Негосударственному сектору образования региона уже более 25 лет, и за эти годы налажено конструктивное взаимодействие органов власти и представителей социального бизнеса, которое дает свои положительные результаты. Так, большинство частных школ Волгограда располагаются в муниципальных помещениях и имеют льготы по арендной плате.