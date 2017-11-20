ГИБДД предлагает поставить заборы на Площади 1905 года в Екатеринбурге

Соответствующую позицию ведомство обозначило в ответе на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских.

Госавтоинспекция указывает, что сейчас наблюдается хаотичное движение пешеходов к месту посадки на трамвай. Это затрудняет движение автомобилей по Площади 1905 года.

Чтобы исправить ситуацию, представители УГИБДД рекомендуют сделать остановку трамвая по направлению от улицы Московской в сторону Плотинки прямо перед перекрестком с 8 Марта. А автобусную остановку в обратном направлении нужно сделать сразу после перекрестка с 8 Марта.

Еще одна предлагаемая мера — предусмотреть на всем протяжении проспекта Ленина от улицы 8 Марта до улицы Вайнера пешеходное ограждение вдоль тротуара. Кроме того, в Госавтоинспекции высказались по поводу странной конфигурации «зебры», которая пересекает проспект Ленина рядом с улицей Вайнера.