ГИБДД предлагает поставить заборы на Площади 1905 года в Екатеринбурге
УГИБДД по Свердловской области предлагает упорядочить движение пешеходов по Площади 1905 года в Екатеринбурге.
УГИБДД по Свердловской области предлагает упорядочить движение пешеходов по Площади 1905 года в Екатеринбурге.
Соответствующую позицию ведомство обозначило в ответе на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских.
Госавтоинспекция указывает, что сейчас наблюдается хаотичное движение пешеходов к месту посадки на трамвай. Это затрудняет движение автомобилей по Площади 1905 года.
Чтобы исправить ситуацию, представители УГИБДД рекомендуют сделать остановку трамвая по направлению от улицы Московской в сторону Плотинки прямо перед перекрестком с 8 Марта. А автобусную остановку в обратном направлении нужно сделать сразу после перекрестка с 8 Марта.
Еще одна предлагаемая мера — предусмотреть на всем протяжении проспекта Ленина от улицы 8 Марта до улицы Вайнера пешеходное ограждение вдоль тротуара. Кроме того, в Госавтоинспекции высказались по поводу странной конфигурации «зебры», которая пересекает проспект Ленина рядом с улицей Вайнера.
Напомним, что два участка перехода посередине улицы не стыкуются. В мэрии этот переход называют «не соосным». Гаишники указывают, что переходы наискосок на этом участке не предусмотрены.