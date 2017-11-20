Завтра в Крыму похолодает и выпадет снег. Водители, будьте осторожны
ГУ МЧС по РК предупреждает: во вторник в Крыму похолодает; в целом, ожидаются сложные погодные условия.
ГУ МЧС по РК предупреждает: во вторник в Крыму похолодает; в целом, ожидаются сложные погодные условия.
По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 21 и 22 ноября в связи с прохождением холодного арктического фронта в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильные осадки (дождь, мокрый снег), местами очень сильные осадки, переходящие в снег. В горах отложение мокрого снега, на дорогах гололедица, — говорится в сообщении ГУ МЧС по РК.
Кроме того, ожидается понижение температуры воздуха на 8−10 градусов. Усилится и
МЧС и ГИБДД обращаются ко всем автолюбителям с призывом, соблюдать осторожность на дорогах.