Завтра в Крыму похолодает и выпадет снег. Водители, будьте осторожны

По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 21 и 22 ноября в связи с прохождением холодного арктического фронта в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильные осадки (дождь, мокрый снег), местами очень сильные осадки, переходящие в снег. В горах отложение мокрого снега, на дорогах гололедица, — говорится в сообщении ГУ МЧС по РК.