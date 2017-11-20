В Калининграде мосты Высокий и Деревянный открыли для автобусов
В понедельник возобновилось движение общественного транспорта на мостах Высокий и Деревянный, ведущих на остров Октябрьский в Калининграде.
В понедельник возобновилось движение общественного транспорта на мостах Высокий и Деревянный, ведущих на остров Октябрьский в Калининграде.
Трамваи вернутся на Остров только после окончания работ.
Напомним, мосты частично открыли после ремонта и реконструкции на прошлой неделе. Для пешеходов мост Высокий откроют в начале декабря, по Деревянному ходить можно. На Высоком еще продолжается строительство тротуаров и тоннеля.