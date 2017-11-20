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15:49 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининграде мосты Высокий и Деревянный открыли для автобусов

В понедельник возобновилось движение общественного транспорта на мостах Высокий и Деревянный, ведущих на остров Октябрьский в Калининграде.

Трамваи вернутся на Остров только после окончания работ.

Напомним, мосты частично открыли после ремонта и реконструкции на прошлой неделе. Для пешеходов мост Высокий откроют в начале декабря, по Деревянному ходить можно. На Высоком еще продолжается строительство тротуаров и тоннеля.

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