Глава Минздрава Татарстана поддержал «бородатую» акцию
В Казани полным ходом идет акция «БОРОДАБРЬ». Она направлена на профилактику онкологических заболеваний.
В Казани полным ходом идет акция «БОРОДАБРЬ». Она направлена на профилактику онкологических заболеваний.
В свою очередь поддержать эту акцию решил глава Минздрава Татарстана Адель Вафин. Министр на месяц забыл, что такое бритва.
— На следующей неделе иду на консультацию к урологу, сдаю анализ на PSA и прохожу УЗИ предстательной железы. Это важно для сохранения мужского здоровья, ранней диагностики заболеваний мужской половой сферы. Напомню, что локализация № 1 у мужчин — это рак предстательной железы. Только раннее выявление онкологических заболеваний позволяет эффективно с ними бороться и смело утверждать, что рак это диагноз, а не приговор, — сообщил Вафин в своем Инстаграме.
Напомним, что акция началась 7 ноября, а продлится до 7 декабря этого года. Чтобы поучаствовать, достаточно отрастить бороду в ноябре, выложить ее фото в соцсети с хэштегом #бородабрь2017 и рассказать все, что вы узнали про здоровье мужчин.