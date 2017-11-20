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15:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Глава Минздрава Татарстана поддержал «бородатую» акцию

В Казани полным ходом идет акция «БОРОДАБРЬ». Она направлена на профилактику онкологических заболеваний.

В свою очередь поддержать эту акцию решил глава Минздрава Татарстана Адель Вафин. Министр на месяц забыл, что такое бритва.

— На следующей неделе иду на консультацию к урологу, сдаю анализ на PSA и прохожу УЗИ предстательной железы. Это важно для сохранения мужского здоровья, ранней диагностики заболеваний мужской половой сферы. Напомню, что локализация № 1 у мужчин — это рак предстательной железы. Только раннее выявление онкологических заболеваний позволяет эффективно с ними бороться и смело утверждать, что рак это диагноз, а не приговор, — сообщил Вафин в своем Инстаграме.

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Напомним, что акция началась 7 ноября, а продлится до 7 декабря этого года. Чтобы поучаствовать, достаточно отрастить бороду в ноябре, выложить ее фото в соцсети с хэштегом #бородабрь2017 и рассказать все, что вы узнали про здоровье мужчин.

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