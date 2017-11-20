Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ходченкова и Снигирь на премьере «Хождения по мукам»
«Ген молодости» обнаружили у членов закрытой общины
Госдуме предложили запретить криминальные субкультуры
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
Сорвавшие концерт Райкина в Одессе спросили у него: "Чей Крым?"
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
СМИ: вступившейся за Дюжева Рынске напомнили ее настоящую фамилию
СМИ: снимок Бузовой у церкви возмутил россиян
«Бес попутал»: Пугачева сожалеет о своем венчании перед Богом
Синоптик предупредила об аномалиях в 2018 году
«Посмотреть Крымский мост»: Сеть смеется над Порошенко в катере
На 48-м году жизни умер актёр «Морских дьяволов»
Как топ-модели готовятся к шоу Victoria's Secret
Фото дня: откровенный образ Екатерины Климовой
Елену Ваенгу закидали помидорами – СМИ
Пугачева о венчании с Киркоровым: Бес попутал
Интересные факты о метрополитенах мира (фото)
Раздел имущества при разводе могут сделать проще
Фоторепортажи
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
8Скончался Михаил Задорнов
15:03 (мск), источник: Newslab.ru

Проезжую часть улицы Калинина залило водой из-за коммунальной аварии

24 дома остались без водоснабжения до завтрашнего утра.

Улицы Калинина залило водой из-за неудачной прокладки сетей. Об этом сообщили в пресс-службе компании «КрасКом».

Авария произошла сегодня около 16:35 в районе дома № 41 на ул. Калинина. Рабочие, занимавшиеся прокладкой инженерных сетей к новостройке, случайно повредили магистральную сеть водоснабжения. Заметили порыв тогда, когда вода залила проезжую часть улицы Калинина. Чтобы начать ликвидацию аварии представители компании «КрасКом» оперативно отключили воду.

Без холодной воды остались 24 жилых дома: Калинина, 50; 52/2; 52/3; 52; 43б; 43а; 39а; 39б; 45; 45б; 45в;4 5 г; 45и; 45а/1−11.

«Ликвидирует порыв и чистит проезжую часть “Ментал-плюс”. Ориентировочный срок завершения ремонта 6:00 21 ноября. Компания “КрасКом” организует подвод холодной воды», — пояснили в пресс-службе.

Время и место доставки воды жители домов могут узнать в центральной диспетчерской службе «КрасКома» по телефону: (391) 211−39−63.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Семьям погибших в весенних пожарах в Красноярском крае выделили 2 млн...
В Красноярском крае стало рождаться меньше внебрачных детей
Чарльз Мэнсон умер в тюрьме
Германия в тупике: Меркель не смогла сформировать коалицию
Мать Захарченко считала миллиарды сына в столбик в тетради
Яровая рассказала о своем отношении к гендерному равенству
В возрасте 49 лет скончалась чемпионка Уимблдона-1998
Непогашенные кредиты имеют более половины российских семей
Осуждены фигуранты дела о крушении траулера в Охотском море
Спорт
Манчини входит в число кандидатов на пост тренера сборной Италии Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио подтвердил, что на пост главного тренера национальной команды рассматривается сразу несколько кандидатов
Авто
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота» В данном случае шутка «продаётся автомобиль, на котором немецкий дедушка ездил по выходным до кирхи и обратно» оказалась реальностью
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане Телезритель заметил, что в одном из выпусков передачи одну женщину выдали за другую, причем с совершенно непохожей внешностью
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
Юлия Ковальчук показала, как обустроила комнату дочери (фото) Певица опубликовала в Сети фото спальни своей дочки.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь