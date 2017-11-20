Проезжую часть улицы Калинина залило водой из-за коммунальной аварии
24 дома остались без водоснабжения до завтрашнего утра.
24 дома остались без водоснабжения до завтрашнего утра.
Улицы Калинина залило водой
Авария произошла сегодня около 16:35 в районе дома № 41 на ул. Калинина. Рабочие, занимавшиеся прокладкой инженерных сетей к новостройке, случайно повредили магистральную сеть водоснабжения. Заметили порыв тогда, когда вода залила проезжую часть улицы Калинина. Чтобы начать ликвидацию аварии представители компании «КрасКом» оперативно отключили воду.
«Ликвидирует порыв и чистит проезжую часть “Ментал-плюс”. Ориентировочный срок завершения ремонта 6:00 21 ноября. Компания “КрасКом” организует подвод холодной воды», — пояснили в
Время и место доставки воды жители домов могут узнать в центральной диспетчерской службе «КрасКома» по телефону: (391) 211−39−63.