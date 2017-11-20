В Омске на стадионе «Энергия» откроют снежный парк
На территории спорткомплекса можно будет покататься на лыжах, поиграть в хоккеи и заняться скандинавской ходьбой.
На территории спорткомплекса можно будет покататься на лыжах, поиграть в хоккеи и заняться скандинавской ходьбой.
На территории стадиона «Энергия» появится уникальный снежный парк. Его созданием занимаются специалисты СДЮШОР № 35. По информации организаторов, омичи смогут посетить парк уже 25 ноября.
Нынешней зимой «Снежный парк «Энергия» будет включать в себя целый ряд площадок, на которых можно горожане смогут покататься на лыжах, поиграть в хоккей и заняться скандинавской ходьбой. Кроме того, на территории есть раздевалки, санузел, камеры хранения, а также прокат лыж и коньков.
Константин Мельников, директор СДЮШОР № 35:
— Сегодня перед нами стоит задача сделать максимально комфортным отдых для омичей. Для этого, в первую очередь, мы позаботились о теплых раздевалках и новом современном инвентаре.
Отметим, что оборудование для раздевалок и лыжи приобрели на средства муниципального гранта, которые в рамках ежегодного конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению общественно полезных проектов выделила администрация Омска.