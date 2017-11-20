В ближайшие дни Башкирию ждет не по сезону теплая погода
Как сообщает Башгидромет, в ближайшие 3 дня в республике потеплеет — южные потоки вынесут с Каспия очередную порцию теплого воздуха.
Как сообщает Башгидромет, в ближайшие 3 дня в республике потеплеет — южные потоки вынесут с Каспия очередную порцию теплого воздуха.
22 и 23 ноября температура воздуха повысится в ночные часы до +1,-4°С, а в дневные — до +1,+7°С тепла. Температурный фон на 4−7°С будет выше нормы.
Осадки в виде дождя и мокрого снега будут наблюдаться лишь в отдельных районах республики, ночью и утром местами возможны гололёдные явления.