В Уфе дикие утки не собираются покидать парк «Первомайский»

«Дикие утки в парке “Первомайский” давно уже стали местной достопримечательностью. Полюбоваться на них приходят родители с детьми со всей округи. Даже из других микрорайонов приезжают. А жители близлежащих домов взяли за правило ежедневно подкармливать пернатых хлебом и булками. Привыкнув к угощению, утки настолько осмелели, что выходят за кормом чуть ли не на пешеходные дорожки, — рассказала агентству “Башинформ” жительница Уфы Любовь Колоколова. — Уток на пруду парка “Первомайский” я наблюдаю уже несколько лет подряд. В августе их количество увеличивается, а осенью уток становится так много, что кажется, маленький пруд не выдержит такого нашествия. Но поскольку горожане их кормят и всячески проявляют к ним симпатию, обитатели живой природы чувствуют себя комфортно рядом с людьми».