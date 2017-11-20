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14:49 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе дикие утки не собираются покидать парк «Первомайский»

УФА, 20 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. Дикие утки, поселившиеся этим летом на пруду парка культуры и отдыха «Первомайский» в Калининском районе столицы республики, не собираются покидать обжитое место своего обитания.

Несмотря на минусовую температуру по ночам, сотни уток продолжают совершать здесь водные процедуры, а потом спокойно расхаживают вдоль берега.

«Дикие утки в парке “Первомайский” давно уже стали местной достопримечательностью. Полюбоваться на них приходят родители с детьми со всей округи. Даже из других микрорайонов приезжают. А жители близлежащих домов взяли за правило ежедневно подкармливать пернатых хлебом и булками. Привыкнув к угощению, утки настолько осмелели, что выходят за кормом чуть ли не на пешеходные дорожки, — рассказала агентству “Башинформ” жительница Уфы Любовь Колоколова. — Уток на пруду парка “Первомайский” я наблюдаю уже несколько лет подряд. В августе их количество увеличивается, а осенью уток становится так много, что кажется, маленький пруд не выдержит такого нашествия. Но поскольку горожане их кормят и всячески проявляют к ним симпатию, обитатели живой природы чувствуют себя комфортно рядом с людьми».

Многолетние наблюдения показывают: пока искусственный водоем окончательно не покроется льдом, дикие утки отсюда никуда не улетят. Эти разновидности крякв уже давно не являются перелетными птицами. Зимуют они в тех местах, где вода не замерзает круглый год, например, на озере Теплом. Для гнездовий подыскивают укромные уголки на заброшенных водоемах. Нынешнее дождливое лето, видимо, благоприятствовало разрастанию утиного семейства, чему горожане только радуются.

Купание уток в конце ноября и их заплывы на скорость в погоне за куском хлеба — такое в Уфе, пожалуй, отмечается впервые.

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