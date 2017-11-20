Средний возраст учителей в школах Калининградской области составляет 44 года
Около 11% педагогов моложе 25 лет.
Около 11% педагогов моложе 25 лет.
Средний возраст педагогов в Калининградской области составляет 44 года. Об этом рассказала министр образования Светлана Трусенёва на заседании правительства в понедельник, 20 ноября.
Средний возраст — 44 года. Примерно 22% учителей моложе 35 лет и около 11% младше 25, — отметила Трусенёва.
По её словам, некоторые опасения у властей вызывает возраст руководителей образовательных учреждений, который существенно выше показателя в 44 года. Трусенёва отметила, что запланирован ряд мер по решению этой проблемы. Всего в школах Калининградской области работают чуть более шести тысяч педагогов.