Подрядчик сообщил о ликвидации провала в асфальте на ул. Верхнепечерской в Нижнем Новгороде

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе администрации Нижегородского района. 18 ноября жители улицы в социальных сетях опубликовали фотографии провалившегося в дыру в асфальте груженого КамАЗа.

Отмечается, что провал образовался в районе дома № 12 в непосредственной близости от ведущейся там стройки. Как сообщили агентству в райадминистрации, причиной разрушения асфальта стали ведущиеся строительные работы, КамАЗ также ехал на стройплощадку. Пресс-секретарь районной администрации Татьяна Упирвицкая со ссылкой на информацию от подрядчика сообщила, что провал на данный момент уже ликвидирован.