Подрядчик сообщил о ликвидации провала в асфальте на ул. Верхнепечерской в Нижнем Новгороде
Подрядчик сообщил о ликвидации провала в асфальте на ул. Верхнепечерской в Нижнем Новгороде 20 ноября 2017 года.
Подрядчик сообщил о ликвидации провала в асфальте на ул. Верхнепечерской в Нижнем Новгороде 20 ноября 2017 года.
Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в
Отмечается, что провал образовался в районе дома № 12 в непосредственной близости от ведущейся там стройки. Как сообщили агентству в райадминистрации, причиной разрушения асфальта стали ведущиеся строительные работы, КамАЗ также ехал на стройплощадку.
Напомним, что 26 сентября аварийные службы устраняли последствия провала грунта