На месте дворца Калга-Султана в Симферополе нашли фундамент

Источник: РИА "Новости"

Об этом на пресс-конференции в Симферополе рассказал заместитель председателя госкомитета по охране культурного наследия Крыма Вячеслав Зарубин.

«Я лично был на участке, где ведутся раскопки в четверг. За выходные там нашли фундамент строений. Пока рано говорить, что это, поскольку территория была плотно застроена с XVIII века» Зарубин

Как он напомнил, о том, что на данном месте мог быть дворец, знали давно.

«С 1990-х годов эту территорию пытались отдать под застройку. Также здесь предполагалось возвести Соборную мечеть. Ссылались на то, что там стояла мечеть, можно будет провести раскопки и в перспективе построить мечеть. Но, к сожалению, кто-то из руководства города лоббировал другое строительство на этом участке. Только вмешательство властей Крыма позволило не застроить землю», — отметил Зарубин.

На прошлой неделе на улице Воровского в Симферополе археологи нашли монеты периода Крымского ханства, осколки керамической посуды и стекла того же периода. Находки дали основания предложить, что на этой территории находился дворец Калга-Султана. Сейчас здесь ведутся разведывательные раскопки. Их планируется завершить до 30 ноября.