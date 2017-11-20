На месте дворца Калга-Султана в Симферополе нашли фундамент
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости Крым. В Симферополе археологи нашли фундамент на месте, где ранее были обнаружены свидетельства нахождения дворца
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости Крым. В Симферополе археологи нашли фундамент на месте, где ранее были обнаружены свидетельства нахождения дворца
Об этом на
«Я лично был на участке, где ведутся раскопки в четверг. За выходные там нашли фундамент строений. Пока рано говорить, что это, поскольку территория была плотно застроена с XVIII века»
Как он напомнил, о том, что на данном месте мог быть дворец, знали давно.
«С 1990-х годов эту территорию пытались отдать под застройку. Также здесь предполагалось возвести Соборную мечеть. Ссылались на то, что там стояла мечеть, можно будет провести раскопки и в перспективе построить мечеть. Но, к сожалению,
На прошлой неделе на улице Воровского в Симферополе археологи нашли монеты периода Крымского ханства, осколки керамической посуды и стекла того же периода. Находки дали основания предложить, что на этой территории находился дворец
Калга — титул второго по значимости после хана лица в иерархии Крымского ханства.