Житель Прикамья продает новые купюры номиналом в 200 рублей за 400 рублей

На сайте бесплатных объявлений появилось сообщение от жителя Березников. Автор предлагает купить у него новые купюры номиналом 200 рублей с видами Севастополя. За 400 рублей за штуку.

— Мне их прислали из Москвы, есть несколько штук, — рассказал продавец. — Пока купюры не начали распространять, цена такая. Если хотите, могу привезти их в Пермь.