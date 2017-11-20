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15:16 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель Прикамья продает новые купюры номиналом в 200 рублей за 400 рублей

Редкие пока банкноты воспринимают как сувенир.

На сайте бесплатных объявлений появилось сообщение от жителя Березников. Автор предлагает купить у него новые купюры номиналом 200 рублей с видами Севастополя. За 400 рублей за штуку.

— Мне их прислали из Москвы, есть несколько штук, — рассказал продавец. — Пока купюры не начали распространять, цена такая. Если хотите, могу привезти их в Пермь.

Новые банкноты появились в Москве, Крыму и на Дальнем Востоке в конце октября, но даже жителям столицы достать их непросто. Поэтому они воспринимаются как необычный сувенир. Продают их за разную стоимость. Корреспонденты «Комсомолки» находили объявление, в котором за 200-рублевую банкноту просили 3000 рублей.

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