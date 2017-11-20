Яровая рассказала о своем отношении к гендерному равенству

Источник: РИА Новости

«Если говорить о популярной теме гендерного равенства, я вам расскажу свое отношение: когда за рубежом встречаюсь с коллегами, которые одержимы идеей гендерного равенства, я говорю, что мы против гендерного равенства, они настораживаются. Понимаете, мы в России за женские привилегии, и мы настолько к этому привыкли, что сейчас бороться за равенство значит отказать от своих привилегий», — заявила Яровая, выступая в рамках Всероссийского молодежного форума Госдумы.

Она пояснила, что к таковым привилегиям относятся «обыденные человеческие отношения между мужчиной и женщиной: та вежливость, деликатность, забота, внимание».

По словам депутата, в какой-то момент борьба за гендерное равенство привела к тому, что на самом деле положение женщины в обществе «девальвировалось».

«С одной стороны, оно, как им (Европе) кажется, было поднято на высоту в утверждении каких-то прав, но на самом деле, по факту это приводит к тому, к чему приводит. В конечном счёте, у них исчезает «беременная женщина» и появляется «беременный человек», — считает вице-спикер Госдумы.