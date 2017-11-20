Яровая рассказала о своем отношении к гендерному равенству
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости.
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости.
«Если говорить о популярной теме гендерного равенства, я вам расскажу свое отношение: когда за рубежом встречаюсь с коллегами, которые одержимы идеей гендерного равенства, я говорю, что мы против гендерного равенства, они настораживаются. Понимаете, мы в России за женские привилегии, и мы настолько к этому привыкли, что сейчас бороться за равенство значит отказать от своих привилегий», — заявила Яровая, выступая в рамках Всероссийского молодежного форума Госдумы.
Она пояснила, что к таковым привилегиям относятся «обыденные человеческие отношения между мужчиной и женщиной: та вежливость, деликатность, забота, внимание».
«С одной стороны, оно, как им (Европе) кажется, было поднято на высоту в утверждении
Как сообщила в октябре газета Sunday Times, министерство иностранных дел Великобритании попросило ООН внести изменения в Международный пакт о гражданских и политических правах и заменить термин «беременная женщина» на «беременный человек», чтобы не ущемлять права трансгендеров. Эта новость вызвала недоумение у ряда российских депутатов. Так, Виталий Милонов счел, что эта идея противоречит здравому смыслу.