Видео: Сибиряки исполнили Despacito на ложках и трещотках
Клип на песню Despacito сняли новосибирские музыканты — Павел Михайловский, Кирилл Мелентьев и Василий Юрченко.
Клип на песню Despacito сняли новосибирские музыканты — Павел Михайловский, Кирилл Мелентьев и Василий Юрченко.
За сутки видеозапись набрала более восьми тысяч просмотров.
Для съемок выпускники Новосибирской консерватории выбрали сугробы и березовую рощу. Версию известного
Сингл Despacito Луиса Фонси и Дэдди Янки стал самым просматриваемым на YouTube. Песня возглавила многие музыкальные