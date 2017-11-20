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15:12 (мск), источник: "Российская газета"

Видео: Сибиряки исполнили Despacito на ложках и трещотках

Клип на песню Despacito сняли новосибирские музыканты — Павел Михайловский, Кирилл Мелентьев и Василий Юрченко.

За сутки видеозапись набрала более восьми тысяч просмотров.

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Для съемок выпускники Новосибирской консерватории выбрали сугробы и березовую рощу. Версию известного пуэрто-риканского хита для «сурового сибирского климата», как написал баянист Василий Юрченко, новосибирцы исполнили на аккордеоне, ложках, бубне, трещотках и балалайках, одна из которых — внушительных размеров.

Сингл Despacito Луиса Фонси и Дэдди Янки стал самым просматриваемым на YouTube. Песня возглавила многие музыкальные хит-парады более чем в 30 странах и по статистике на июль 2017 года является наиболее прослушиваемым на музыкальных сервисах.

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