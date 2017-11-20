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15:18 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

С 21 ноября в Казани закрывается движение по ул. Гагарина

(Город Казань KZN.RU, 20 ноября). С 21 ноября в Казани будет полностью закрыта проезжая часть ул. Гагарина около домов №№ 50 и 63. Временное ограничение продлится до 15 декабря.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Закрытие связано с капитальным ремонтом газопровода, сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани. Исполнительный комитет города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.

Схема организации движения.

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С 21 ноября в Казани закрывается движение по ул.Гагарина
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