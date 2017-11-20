С 21 ноября в Казани закрывается движение по ул. Гагарина
(Город Казань KZN.RU, 20 ноября). С 21 ноября в Казани будет полностью закрыта проезжая часть ул. Гагарина около домов №№ 50 и 63. Временное ограничение продлится до 15 декабря.
(Город Казань KZN.RU, 20 ноября). С 21 ноября в Казани будет полностью закрыта проезжая часть ул. Гагарина около домов №№ 50 и 63. Временное ограничение продлится до 15 декабря.
Закрытие связано с капитальным ремонтом газопровода, сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани. Исполнительный комитет города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.
Схема организации движения.