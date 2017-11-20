Глава Нижнегорского района заплатит за невнимание граждан
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости Крым. Главу администрации Нижнегорского района оштрафовали на 10 тыс рублей за невнимание к обращениям граждан. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости Крым. Главу администрации Нижнегорского района оштрафовали на 10 тыс рублей за невнимание к обращениям граждан. Об этом сообщает
«Прокуратура Нижнегорского района провела проверку соблюдения требований законодательства об обращениях граждан. Выявлено два факта непредставления ответов гражданам на их обращения в администрацию Нижнегорского района», — отметили в ведомстве.
По данным фактам в отношении руководителя возбудили два дела по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).
С декабря 2014 года администрацию Нижнегорского района возглавляет Сергей Гришко.