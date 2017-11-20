Археолог назвал главные находки в зоне будущей «Тавриды»
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости Крым. Захоронение воина XII века до н.э. является одной из самых значимых находок на месте строительства трассы «Таврида».
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости Крым. Захоронение воина XII века до н.э. является одной из самых значимых находок на месте строительства трассы «Таврида».
Об этом на
«Очень редкий комплекс для нашей территории — могила XII века до н.э. Это захоронение
Кроме того, добавил он, значимыми артефактами являются захоронения скифов IV века до н.э.
«На месте скифского захоронения IV века до нашей эры, разграбленного в древности, осталась каменная гробница, фрагменты амфоры, наконечники стрел. Но древние грабители потеряли абсолютно уникальный предмет — золотую серьгу греческой работы. Был интересный курган эпохи “бронзы”. Его “хозяином”, как мы их называем, оказался маленький трехлетний ребенок. При нем была единственная находка — миниатюрный каменный топор. Еще в одном интересном скифском захоронении были две амфоры, чернолаковый килик IV века до нашей эры, а также фрагменты панциря», — сообщил Зайцев.
Он также отметил половецкое святилище, которое обнаружили там, где ожидали увидеть курган. «Там был целый комплекс. В Крыму таких немного», — подчеркнул Зайцев.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в начале этого года в Крыму началась активная подготовка к строительству трассы «Таврида». На протяжении 200 километров — от Керчи до Симферополя — проводятся земляные работы. Одновременно широкомасштабные раскопки на этой территории проводят археологи. Они уже обнаружили около 80 тысяч различных артефактов.