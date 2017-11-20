Несколько домов в Нижнем Новгороде подключат к дублирующим теплотрассам

Ряд домов в Нижнем Новгороде будет подключен к дублирующим теплотрассам на время проведения плановых работ. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Теплоэнерго».

Так, в настоящее время уже ведутся работы по замене тепловых сетей от теплового пункта на улице Заводской до жилого дома № 48/1 по улице Баумана. Эти работы необходимы для обеспечения безаварийной работы внутриквартальных сетей и гидравлических режимов тепловых сетей. Протяженность заменяемого участка — около 250 метров. Для выполнения этих работ с 26 ноября по 20 декабря будет перекрыто дорожное движение на улице Архитектурной.

По той же причине будет временно перекрыта проезжая часть на улице Рукавишниковых, где будет производиться замена квартальных тепловых сетей отопления в районе улиц Горловской, Бекетова и Рукавишниковых.