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15:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Нижегородский экс-мэр Олег Сорокин с размахом отметил 50-летний юбилей

Поздравить именинника собрался не только весь городской бомонд, но и знаменитые российские звезды, ведущие, политики.

Источник: Комсомольская правда

Бывший мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин на прошлой неделе отмечал 50-летний юбилей. Сам день рождения у нынешнего зампредседателя Заксобрания Нижегородской области 15 ноября, но поскольку это был разгар рабочей недели, отмечал его именинник, как и положено, в пятницу.

Торжество с большим размахом прошло 17 ноября 2017 года на Нижегородской ярмарке. Кажется, в тот вечер здесь собрался весь бомонд Нижнего Новгорода и не только. На вечеринке засветились экс-омбудсмен Павел Астахов (крестный дочери Олега Сорокина — Лизы) с женой Светланой и шоумэн Дмитрий Дибров с супругой Полиной, певица Надежда Бабкина и ведущая Арина Шарапова, а также музыкант Владимир Пресняков и его жена, певица Наталья Подольская. Как сообщает тelegram-канал «Нижегородский эксперт», на празднике присутствовал и бывший губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, который «говорил душевные слова» в адрес юбиляра.

25-летний сын именинника Никита Сорокин — депутат Заксобрания от ЛДПР — опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» поздравительный пост в адрес отца.

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К поздравлению он прикрепил фото счастливой семьи, сделанное в разгар праздника. На снимке Никита с родителями. Элада Нагорная в женственном пудровом платье, а Олег Сорокин в цветастом галстуке и малиновом пиджаке, который в соцсети тут же стал предметом обсуждения.

— А вот и малиновый пиджак… — прокомментировала фото известный нижегородский политолог и журналист Валентина Бузмакова.

— Нет, Валентина, Вы ошиблись с цветом — это называется брусничный! Очень необычно смотрится в мужской классике! Очень стильно и свежо! — заступился за пиджак Сорокина стилист Максим Засыпкин.

Напомним, у Олега Сорокина и Элады Нагорной трое детей: старший Никита, младший Данил и совсем крохотная дочка Лиза. Малышка родилась 21 апреля 2016 года.

— Я и супруга очень довольны нашими детьми, — признавался Олег Сорокин. — В них много было вложено, в первую очередь, с ее стороны. Мне кажется, что оба сына движутся в правильном направлении. И мне приятно, например, когда старший (Никита. — прим.) в общении со взрослыми, в том числе и с моими друзьями, проявляет завидную эрудицию.

Несмотря на то, что Лизочка совсем еще кроха, родители устроили ей шикарный тематический праздник. В зале, украшенным семейными фотографиями и портретами виновницы торжества, гостей и, конечно, саму Елизавету Олеговну развлекали царь с царицей, скоморохи (подробности).

КСТАТИ:

Эпоха «мэрствования» Олега Сорокина (он занимал пост главы Нижнего Новгорода с 2010 по 2015 год — прим.) неразрывно связана с именем Олега Кондрашова, который на протяжение этих лет возглавлял городскую администрацию. Их тандем даже окрестили «Два Олега».

После ухода с госслужбы Кондрашов ненадолго пропал из поля зрения нижегородцев. О себе бывший сити-менеджер дал знать летом 2017 года, когда в июле стал генеральным директором нижегородской телекомпании «Волга». Недавно стало известно о том, что 49-летний Олег Кондрашов в четвертый раз стал папой. У него родилась дочка, которую назвали Устиньей.

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