Нижегородский экс-мэр Олег Сорокин с размахом отметил 50-летний юбилей
Поздравить именинника собрался не только весь городской бомонд, но и знаменитые российские звезды, ведущие, политики.
Поздравить именинника собрался не только весь городской бомонд, но и знаменитые российские звезды, ведущие, политики.
Бывший мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин на прошлой неделе отмечал 50-летний юбилей. Сам день рождения у нынешнего зампредседателя Заксобрания Нижегородской области 15 ноября, но поскольку это был разгар рабочей недели, отмечал его именинник, как и положено, в пятницу.
Торжество с большим размахом прошло 17 ноября 2017 года на Нижегородской ярмарке. Кажется, в тот вечер здесь собрался весь бомонд Нижнего Новгорода и не только. На вечеринке засветились
25-летний сын именинника Никита Сорокин — депутат Заксобрания от ЛДПР — опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» поздравительный пост в адрес отца.
К поздравлению он прикрепил фото счастливой семьи, сделанное в разгар праздника. На снимке Никита с родителями. Элада Нагорная в женственном пудровом платье, а Олег Сорокин в цветастом галстуке и малиновом пиджаке, который в соцсети тут же стал предметом обсуждения.
— А вот и малиновый пиджак… — прокомментировала фото известный нижегородский политолог и журналист Валентина Бузмакова.
— Нет, Валентина, Вы ошиблись с цветом — это называется брусничный! Очень необычно смотрится в мужской классике! Очень стильно и свежо! — заступился за пиджак Сорокина стилист Максим Засыпкин.
Напомним, у Олега Сорокина и Элады Нагорной трое детей: старший Никита, младший Данил и совсем крохотная дочка Лиза. Малышка родилась 21 апреля 2016 года.
— Я и супруга очень довольны нашими детьми, — признавался Олег Сорокин. — В них много было вложено, в первую очередь, с ее стороны. Мне кажется, что оба сына движутся в правильном направлении. И мне приятно, например, когда старший (Никита. — прим.) в общении со взрослыми, в том числе и с моими друзьями, проявляет завидную эрудицию.
Несмотря на то, что Лизочка совсем еще кроха, родители устроили ей шикарный тематический праздник. В зале, украшенным семейными фотографиями и портретами виновницы торжества, гостей и, конечно, саму Елизавету Олеговну развлекали царь с царицей, скоморохи (подробности).
КСТАТИ:
Эпоха «мэрствования» Олега Сорокина (он занимал пост главы Нижнего Новгорода с 2010 по 2015 год — прим.) неразрывно связана с именем Олега Кондрашова, который на протяжение этих лет возглавлял городскую администрацию. Их тандем даже окрестили «Два Олега».
После ухода с госслужбы Кондрашов ненадолго пропал из поля зрения нижегородцев. О себе бывший