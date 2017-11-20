Нижегородский экс-мэр Олег Сорокин с размахом отметил 50-летний юбилей

Источник: Комсомольская правда

Бывший мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин на прошлой неделе отмечал 50-летний юбилей. Сам день рождения у нынешнего зампредседателя Заксобрания Нижегородской области 15 ноября, но поскольку это был разгар рабочей недели, отмечал его именинник, как и положено, в пятницу.

Торжество с большим размахом прошло 17 ноября 2017 года на Нижегородской ярмарке. Кажется, в тот вечер здесь собрался весь бомонд Нижнего Новгорода и не только. На вечеринке засветились экс-омбудсмен Павел Астахов (крестный дочери Олега Сорокина — Лизы) с женой Светланой и шоумэн Дмитрий Дибров с супругой Полиной, певица Надежда Бабкина и ведущая Арина Шарапова, а также музыкант Владимир Пресняков и его жена, певица Наталья Подольская. Как сообщает тelegram-канал «Нижегородский эксперт», на празднике присутствовал и бывший губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, который «говорил душевные слова» в адрес юбиляра.

25-летний сын именинника Никита Сорокин — депутат Заксобрания от ЛДПР — опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» поздравительный пост в адрес отца.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bbma5Qdlynb/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">С Днём Рождения, наш дорогой друг! Как радушно и тепло в вашей компании! Как весело и дружно! Долгих лет красивой жизни! #ПолинаДиброва #PolinaDibrova #СДнемРожденияОлег</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-17T14:50:02+00:00">Ноя 17 2017 в 6:50 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

К поздравлению он прикрепил фото счастливой семьи, сделанное в разгар праздника. На снимке Никита с родителями. Элада Нагорная в женственном пудровом платье, а Олег Сорокин в цветастом галстуке и малиновом пиджаке, который в соцсети тут же стал предметом обсуждения.

— А вот и малиновый пиджак… — прокомментировала фото известный нижегородский политолог и журналист Валентина Бузмакова.

— Нет, Валентина, Вы ошиблись с цветом — это называется брусничный! Очень необычно смотрится в мужской классике! Очень стильно и свежо! — заступился за пиджак Сорокина стилист Максим Засыпкин.

Напомним, у Олега Сорокина и Элады Нагорной трое детей: старший Никита, младший Данил и совсем крохотная дочка Лиза. Малышка родилась 21 апреля 2016 года.

— Я и супруга очень довольны нашими детьми, — признавался Олег Сорокин. — В них много было вложено, в первую очередь, с ее стороны. Мне кажется, что оба сына движутся в правильном направлении. И мне приятно, например, когда старший (Никита. — прим.) в общении со взрослыми, в том числе и с моими друзьями, проявляет завидную эрудицию.

Несмотря на то, что Лизочка совсем еще кроха, родители устроили ей шикарный тематический праздник. В зале, украшенным семейными фотографиями и портретами виновницы торжества, гостей и, конечно, саму Елизавету Олеговну развлекали царь с царицей, скоморохи (подробности).

КСТАТИ:

Эпоха «мэрствования» Олега Сорокина (он занимал пост главы Нижнего Новгорода с 2010 по 2015 год — прим.) неразрывно связана с именем Олега Кондрашова, который на протяжение этих лет возглавлял городскую администрацию. Их тандем даже окрестили «Два Олега».