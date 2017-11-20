Сквер возле Публички украсит вязаное граффити

Литературный сквер возле Публичной библиотеки Челябинска украсят вязаным граффити — в декабре здесь пройдет первый фестиваль ярнбомбинга «РасКраски», в ходе которого участники создадут своеобразные чехлы для деревьев, лавочек и уличных фонарей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Yarnbombing, или по-другому urban knitting (дословно «бомбардировка пряжей» или «городское вязание») — это вид искусства, подразумевающий украшение уличных объектов и деревьев вязаными изделиями.

Участники фестиваля объединяются в группы и украшают яркими вязаными чехлами самые разнообразные предметы уличного «интерьера» — фрагменты ограды, деревья, скамейки, фонарные столбы, указатели улиц и даже скульптуры.

«Литературный сквер станет уютным местом для зимних прогулок и фотосессий горожан. Возможно, в нем появятся связанные литературные герои. Мы мечтаем о специальных боксах для буккроссинга. Их легко сделать из обувных коробок, предварительно защитив их полиэтиленом и задекорировав трикотажем. В таких домиках книгам даже в самую холодную и снежную погоду будет безопасно, а наши читатели смогут и зимой обмениваться любимыми литературными произведениями», — говорит заместитель директора ЧОУНБ по творческой деятельности Наталья Соловьева.