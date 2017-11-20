В Ростове выберут лучшую новогоднюю игрушку
В молодежном академическом театре Ростова стартовал конкурс на самую лучшую новогоднюю игрушку.
В молодежном академическом театре Ростова стартовал конкурс на самую лучшую новогоднюю игрушку.
Принять участие может каждый желающий, выполнив главное условие — она должна быть сделана своими руками. Работами, которые принесут жители города, планируют украсить зеленую красавицу.
— Скоро елка займет свое почетное место в фойе театра и ей нужны новые украшения, — сообщает
Организаторы просят претендентов на победу делать прочное крепление игрушки или подвеску, а также обязательно указать данные автора и контактный телефон, чтобы была возможность связаться.
Призеров ждут приглашения на спектакль «Золушка» и новогодний