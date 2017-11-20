В Ростове выберут лучшую новогоднюю игрушку

Принять участие может каждый желающий, выполнив главное условие — она должна быть сделана своими руками. Работами, которые принесут жители города, планируют украсить зеленую красавицу.

— Скоро елка займет свое почетное место в фойе театра и ей нужны новые украшения, — сообщает пресс-служба театра. — Да, разумеется, в театре не забыли про участников конкурса прошлого года. Их игрушки обязательно займут свои места среди зеленых иголочек. Конкурс продлится до 25 декабря.

Организаторы просят претендентов на победу делать прочное крепление игрушки или подвеску, а также обязательно указать данные автора и контактный телефон, чтобы была возможность связаться.