Жителей Краснодара будут опрашивать о загруженности автобусов

Как сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара, в течение недели на остановках к ожидающим свой автобус пассажирам будут подходить люди и просить ответить на вопросы относительно загруженности транспорта.

— Обследование пассажиропотока на различных маршрутах городского транспорта и анкетный опрос граждан необходимы для определения потребности населения в перевозках, изучения степени загруженности общественного транспорта для более эффективного его использования, — говорят в городском департаменте транспорта и организации дорожного движения.

В городской администрации просят краснодарцев оказать содействие специалистам, которые будут проводить опрос.