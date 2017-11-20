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16:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Жителей Краснодара будут опрашивать о загруженности автобусов

В кубанской столице с 20 по 27 ноября проведут соцопрос на предмет загруженности общественного транспорта. Пассажиропоток исследуют на нескольких автобусных маршрутах.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара, в течение недели на остановках к ожидающим свой автобус пассажирам будут подходить люди и просить ответить на вопросы относительно загруженности транспорта.

— Обследование пассажиропотока на различных маршрутах городского транспорта и анкетный опрос граждан необходимы для определения потребности населения в перевозках, изучения степени загруженности общественного транспорта для более эффективного его использования, — говорят в городском департаменте транспорта и организации дорожного движения.

В городской администрации просят краснодарцев оказать содействие специалистам, которые будут проводить опрос.

Напомним, в минувшую субботу, 18 ноября, в Краснодаре изменилось движение шести автобусов, чтобы разгрузить центральные улицы города и развести пассажиров по новым микрорайонам.

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