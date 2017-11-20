Жителей Краснодара будут опрашивать о загруженности автобусов
В кубанской столице с 20 по 27 ноября проведут соцопрос на предмет загруженности общественного транспорта. Пассажиропоток исследуют на нескольких автобусных маршрутах.
В кубанской столице с 20 по 27 ноября проведут соцопрос на предмет загруженности общественного транспорта. Пассажиропоток исследуют на нескольких автобусных маршрутах.
Как сообщили в
— Обследование пассажиропотока на различных маршрутах городского транспорта и анкетный опрос граждан необходимы для определения потребности населения в перевозках, изучения степени загруженности общественного транспорта для более эффективного его использования, — говорят в городском департаменте транспорта и организации дорожного движения.
В городской администрации просят краснодарцев оказать содействие специалистам, которые будут проводить опрос.
Напомним, в минувшую субботу, 18 ноября, в Краснодаре изменилось движение шести автобусов, чтобы разгрузить центральные улицы города и развести пассажиров по новым микрорайонам.