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15:46 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежская и Ростовской области запустят внутреннюю переадресацию звонков в 112

Соглашение между регионами ускорит реагирование на экстренный вызов.

Источник: РИА "Воронеж"

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев одобрил проект соглашения об информационном взаимодействии при обеспечении вызова экстренных служб по единому номеру «112» в понедельник, 20 ноября. Соглашение между правительствами Воронежской и Ростовской областей предусматривает организацию быстрой переадресации вызова человека, который находится в одном из смежных районов и попал к диспетчеру соседнего региона.

После подписания соглашения экстренные службы регионов смогут взаимодействовать оперативнее за счет внутренней автоматизации «системы-112». Раньше диспетчерам приходилось делать переадресацию через телефонную связь общего пользования, что занимало больше времени.

— Соглашение определило порядок действий и работы, а также технические особенности взаимодействия. Теперь поняв, что позвонивший находится в соседней области, оператор «системы-112» создаст информационную карточку вызова и переадресует сообщение диспетчеру региона, где находится заявитель
Александр Корнеенко
директор БУ ВО «Система-112 Воронежской области»

По словам Александра Корнеенко, взаимодействие с «системой-112» Ростовской области уже протестировано.

С Ростовской областью граничат четыре района Воронежской области — Богучарский, Кантемировский, Калачеевский и Петропавловский. В Ростовской области таких района два -Верхнедонской и Чертковский. Из-за особенности работы сотовых вышек при вызове номера «112» на границе двух областей может произойти переадресация, от чего звонок поступает в другую область.

По словам руководителя департамента связи и массовых коммуникаций Воронежской области Ильи Сахарова, в перспективе аналогичные соглашения будут подписаны с другими соседними регионами.

— Первое подобное соглашение уже заключено с Липецкой областью. Наша максимальная задача — это заключить соглашение со всеми соседними регионами. Воронежская область занимает лидирующую позицию по работе «системы-112», она введена у нас в режим промышленной эксплуатации. Поэтому в первую очередь мы заключаем соглашение с теми, кто технически нам близок и с кем были проведены интеграционные работы, — отметил Илья Сахаров.

На границе Воронежской и Липецкой областей расположены по четыре смежных муниципальных района.

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