Воронежская и Ростовской области запустят внутреннюю переадресацию звонков в 112
Соглашение между регионами ускорит реагирование на экстренный вызов.
Соглашение между регионами ускорит реагирование на экстренный вызов.
Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев одобрил проект соглашения об информационном взаимодействии при обеспечении вызова экстренных служб по единому номеру «112» в понедельник, 20 ноября. Соглашение между правительствами Воронежской и Ростовской областей предусматривает организацию быстрой переадресации вызова человека, который находится в одном из смежных районов и попал к диспетчеру соседнего региона.
После подписания соглашения экстренные службы регионов смогут взаимодействовать оперативнее за счет внутренней автоматизации «системы-112». Раньше диспетчерам приходилось делать переадресацию через телефонную связь общего пользования, что занимало больше времени.
— Соглашение определило порядок действий и работы, а также технические особенности взаимодействия. Теперь поняв, что позвонивший находится в соседней области, оператор «системы-112» создаст информационную карточку вызова и переадресует сообщение диспетчеру региона, где находится заявитель
По словам Александра Корнеенко, взаимодействие с «системой-112» Ростовской области уже протестировано.
С Ростовской областью граничат четыре района Воронежской области — Богучарский, Кантемировский, Калачеевский и Петропавловский. В Ростовской области таких района два -Верхнедонской и Чертковский.
По словам руководителя департамента связи и массовых коммуникаций Воронежской области Ильи Сахарова, в перспективе аналогичные соглашения будут подписаны с другими соседними регионами.
— Первое подобное соглашение уже заключено с Липецкой областью. Наша максимальная задача — это заключить соглашение со всеми соседними регионами. Воронежская область занимает лидирующую позицию по работе «системы-112», она введена у нас в режим промышленной эксплуатации. Поэтому в первую очередь мы заключаем соглашение с теми, кто технически нам близок и с кем были проведены интеграционные работы, — отметил Илья Сахаров.
На границе Воронежской и Липецкой областей расположены по четыре смежных муниципальных района.