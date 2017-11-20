Пенсионные накопления россиян предложили вложить в биткоины

На портале Change.org размещена петиция, адресованная главе Пенсионного фонда России (ПФР) Антону Дроздову. В ней предлагается рассмотреть вопрос вложения части пенсионных накоплений россиян в цифровые валюты, в том числе биткоины.

Автор обращения Артем Исаенков уверен, что это «надежный способ умножить накопления миллионов россиян и наконец обеспечить их достойный отдых за многолетний труд». По его словам, индексация пенсий значительно отстает от реального уровня инфляции в России.

Исаенков обращает внимание на то, что дела у ПФР идут не очень хорошо: «СМИ сообщают, что вы планируете ограничить выплаты работающим пенсионерам». «Ограничение пенсий позволит сэкономить до 145 миллиардов рублей за три года», — пишет он.

Однако только за один год пенсионные накопления, переведенные в криптовалюты, увеличатся в пять раз, полагает Исаенков. «Пусть ваши специалисты узнают про блокчейн, разберутся с принципами работы криптовалютных бирж и зарабатывают достойные деньги для наших пожилых родственников, а не просто просиживают свои рабочие часы в серых кабинетах», — указывает автор петиции.