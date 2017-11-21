Сексуальные домогательства: где граница дозволенного?
Давайте
Давайте
Где ты принуждаешь к сексу, а где просто хочешь провести ночь с понравившимся тебе партнером? Где абьюз, а где настойчивость?
Начнем с того, что сексуальные домогательства — это плохо. Без оговорок. Харассмент Вайнштейна, Спейси или
Есть конкретный человек, который пострадал от действий другого человека. Мужчина, женщина, ребенок. В их личное пространство
Тут мы сразу подходим к определяющему моменту. Есть нежелательное сексуальное домогательство, а есть, скажем так, желательное. Это и приводит ко всем недопониманиям. Ведь нам хочется, чтобы к нам приставали определенные люди. Мастурбировали при нас. Трогали нас, иногда жестко и без нашего позволения. Женщины хотят, чтобы мужчины срывали с них одежду, бросали на кровать и занимались с ними сексом. Мужчины хотят, чтобы женщины намекали им на готовность к этому сексу. Соблазняли их и делали это настойчиво.
Это нормальная сексуальная жизнь, которая, вроде бы, ничем сильно не отличается от того, как мы характеризуем харассмент. Написать пошлую смску тому, кто тебе нравится — это же нормально? Или провести рукой по талии или бедру, если хочешь поцеловать
Так как же понять, где приставания, а где нормальное поведение? Это сложно. Очень. И в этом весь смысл. Максимально усложнить процесс сексуальных контактов. Чтобы мы давали оценку почти каждому нашему действию по отношению к другому человеку.
Не очень нравится? А то ведь, что такого? Эти мужчины просто хотят вашу девушку или вашу дочь. Они их сексуально соблазняют, а не домогаются. Вы только недавно таким же образом оправдывали Вайнштейна и Си Кея.
Но
Вот об этом вся эта компания по борьбе с сексуальными домогательствами: каждый отдельный случай сексуальных контактов — это своя норма. Что приемлемо для одних, не приемлемо для других. Там, где одни действия будут являться соблазнением, в других обстоятельствах будут расценены, как приставание.
Грань между домогательством и приемлемым поведением каждый раз будет своя. Это касается и рабочих контактов, и личных отношений, и приятельских, и даже партнерских.
Это одно из достижений нашей цивилизации — мы теперь можем отстаивать свои права на частную жизнь. Мир стал слишком сложный и многообразный, и мы вынуждены выстраивать защитные механизмы. Особенно это касается сексуальных отношений. И особенно это касается сексуальных контактов с женщинами.
Тут не нужно закатывать глаза и говорить, что опять кругом один феминизм. Акцент на женщинах не случаен. Большую часть нашей истории мужчины относились к женщинам не лучшим образом. Они доминировали над ними в сексуальном плане и никаких границ дозволенного по сути не было. Поэтому эти границы нужно проводить и делать на этом постоянный акцент, чтобы то, что еще полвека назад считалось нормой — теперь расценивалось обществом как пережиток прошлого.
Вот и все. Рецепт адекватных сексуальных контактов в том, что мы должны постоянно отдавать отчет своим действиям. Мы должны анализировать ситуацию и уважать право другого человека на частную жизнь. Но не стоит и ограничивать свои желания. Мы всегда можем найти тех, кто разделит с нами наши потребности и предпочтения. Просто это не будет первый встречный. Нужно стараться все делать нормально.