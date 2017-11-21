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16:31 (мск), источник: Playboy

Сексуальные домогательства: где граница дозволенного?

Давайте по-честному, во всех этих секс-скандалах с участием голливудских звезд нас волнует только один вопрос: что можно считать домогательством, а что нет?

Кадр из фильма «Почтальон всегда звонит дважды» 1946 года

Где ты принуждаешь к сексу, а где просто хочешь провести ночь с понравившимся тебе партнером? Где абьюз, а где настойчивость?

Начнем с того, что сексуальные домогательства — это плохо. Без оговорок. Харассмент Вайнштейна, Спейси или кого-то там еще — это действия, которые нельзя оправдывать. Они поступили плохо и должны понести наказания. Новости создают впечатление, что жертвами этих скандалов стали сами актеры и продюсеры, лишившиеся ролей, компаний, статусов. Но мы не учитываем, что у их действий есть и непосредственные жертвы. Те женщины и мужчины, чью неприкосновенность частной жизни нарушили своими действиями наши любимые звезды.

Это важный пункт, о котором мы, почему-то, любим забывать. У каждого обвинения в сексуальном домогательстве есть жертва.

Есть конкретный человек, который пострадал от действий другого человека. Мужчина, женщина, ребенок. В их личное пространство кто-то намеренно вторгся, и они расценили это вторжение, как нежелательное сексуальное домогательство.

Тут мы сразу подходим к определяющему моменту. Есть нежелательное сексуальное домогательство, а есть, скажем так, желательное. Это и приводит ко всем недопониманиям. Ведь нам хочется, чтобы к нам приставали определенные люди. Мастурбировали при нас. Трогали нас, иногда жестко и без нашего позволения. Женщины хотят, чтобы мужчины срывали с них одежду, бросали на кровать и занимались с ними сексом. Мужчины хотят, чтобы женщины намекали им на готовность к этому сексу. Соблазняли их и делали это настойчиво.

Кадр из фильма «Почтальон всегда звонит дважды» 1946 года

Это нормальная сексуальная жизнь, которая, вроде бы, ничем сильно не отличается от того, как мы характеризуем харассмент. Написать пошлую смску тому, кто тебе нравится — это же нормально? Или провести рукой по талии или бедру, если хочешь поцеловать кого-то? Но эти действия могут вполне расцениваться и как сексуальное домогательство.

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Так как же понять, где приставания, а где нормальное поведение? Это сложно. Очень. И в этом весь смысл. Максимально усложнить процесс сексуальных контактов. Чтобы мы давали оценку почти каждому нашему действию по отношению к другому человеку.

Звучит скучно? Но давайте дадим шанс этой мысли, вот в каком ключе. Представьте, что у вас есть или жена, или партнер, или дочь, или сын.

Кто-то, кто вам дорог и находится под вашей непосредственной защитой. Какая тогда общественная норма будет для вас более приемлема: та, в которой все сложно и все вокруг должны постоянно анализировать свое сексуальное поведение по отношению к другим людям, или же та, где грани размыты и каждый может, если захочет, грубо подкатить к вашей жене или дочке. Провести, например, рукой по талии вашей подруги, пока они вместе спускаются в рабочем лифте. Прислать в мессенджер вашей дочери видео, на котором он мастурбирует.

Не очень нравится? А то ведь, что такого? Эти мужчины просто хотят вашу девушку или вашу дочь. Они их сексуально соблазняют, а не домогаются. Вы только недавно таким же образом оправдывали Вайнштейна и Си Кея.

Но почему-то мне кажется, вы не будете оправдывать этих мужчин и говорить: «А как же иначе тогда заводить отношения?», «Дайте ему право на сексуальные желания!», «Мужчина просто хочет женщину, и это нормально».

Кадр из фильма «Почтальон звонит дважды» 1981 года

Вот об этом вся эта компания по борьбе с сексуальными домогательствами: каждый отдельный случай сексуальных контактов — это своя норма. Что приемлемо для одних, не приемлемо для других. Там, где одни действия будут являться соблазнением, в других обстоятельствах будут расценены, как приставание.

Грань между домогательством и приемлемым поведением каждый раз будет своя. Это касается и рабочих контактов, и личных отношений, и приятельских, и даже партнерских.

Неприкосновенность частной жизни — это константа, которая не исчезает даже если девушка сказала тебе «да» на вопрос о том, желает ли она совместно проведенной ночи. Даже «да» у алтаря не означает, что эта грань теперь размыта навсегда.
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Это одно из достижений нашей цивилизации — мы теперь можем отстаивать свои права на частную жизнь. Мир стал слишком сложный и многообразный, и мы вынуждены выстраивать защитные механизмы. Особенно это касается сексуальных отношений. И особенно это касается сексуальных контактов с женщинами.

Тут не нужно закатывать глаза и говорить, что опять кругом один феминизм. Акцент на женщинах не случаен. Большую часть нашей истории мужчины относились к женщинам не лучшим образом. Они доминировали над ними в сексуальном плане и никаких границ дозволенного по сути не было. Поэтому эти границы нужно проводить и делать на этом постоянный акцент, чтобы то, что еще полвека назад считалось нормой — теперь расценивалось обществом как пережиток прошлого.

Вот и все. Рецепт адекватных сексуальных контактов в том, что мы должны постоянно отдавать отчет своим действиям. Мы должны анализировать ситуацию и уважать право другого человека на частную жизнь. Но не стоит и ограничивать свои желания. Мы всегда можем найти тех, кто разделит с нами наши потребности и предпочтения. Просто это не будет первый встречный. Нужно стараться все делать нормально.

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