В Югре учительницу уволили после подзатыльника школьнику

Источник: РИА Новости

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 ноя — РИА Новости. В Нягани (ХМАО) уволена учительница, ударившая школьника, который взял чужой апельсин, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.

Ранее СМИ распространили видеозапись из столовой одной из школ Нягани, где педагог, увидев, как ученик берет чужой апельсин, дает ему подзатыльник, после чего ведет его к столу, требуя вернуть фрукт на место.

Как уточнили в окружном управлении МВД, сообщение об инциденте поступило в полицию еще 4 октября, причем не от матери ребенка, а от медиков, к которым обратился школьник. «Выехал сотрудник отдела по делам несовершеннолетних, провели проверку, был вынесен отказной материал по этому факту, потому что травмы несерьезные. Учительница уволена», — рассказал собеседник агентства.