Евгений Куйвашев наградит бортпроводницу «Уральских авиалиний», спасшую ребенка на борту самолета

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, Аксана Ашомко будет награждена знаком «За заслуги перед Свердловской областью» третьей степени «за проявленные мужество, смелость и отвагу».
Награждение состоится завтра, 21 ноября, в Доме Севастьянова.
Напомним, 30 мая текущего года во время перелета из уральской столицы в Симферополь десятилетнему ребенку стало плохо. Для того, чтобы своевременно оказать ему медпомощь, командир принял решение экстренно посадить самолет в аэропорту Самары. Сотрудники авиакомпании и оказавшиеся на борту пассажиры-медики буквально спасли ему жизнь.
Позднее, депутат Госдумы Андрей Альшевских во время встречи на тот момент врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с секретарями первичных и местных отделений партии «Единая Россия» в рамках праймериз в Екатеринбурге попросил его наградить стюардесс авиакомпании и пассажиров, оказывавших ребенку помощь. Евгений Куйвашев согласился.
Добавим, что наград также удостоены: научный руководитель АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей» Павел Камнев (его наградят знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» второй степени), главврач Первой детской поликлиники Сергей Боярский, директор Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета Андрей Шишкин и заслуженный мастер спорта России Ольга Котлярова (ее наградят знаком отличия Свердловской области «Спортивная доблесть»).