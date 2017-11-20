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15:49 (мск), источник: Nakanune.ru

Евгений Куйвашев наградит бортпроводницу «Уральских авиалиний», спасшую ребенка на борту самолета

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградит старшего бортпроводника авиакомпании «Уральский авиалинии» Аксану Ашомко, спасшую ребенка на борту самолета.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, Аксана Ашомко будет награждена знаком «За заслуги перед Свердловской областью» третьей степени «за проявленные мужество, смелость и отвагу».

Награждение состоится завтра, 21 ноября, в Доме Севастьянова.

Напомним, 30 мая текущего года во время перелета из уральской столицы в Симферополь десятилетнему ребенку стало плохо. Для того, чтобы своевременно оказать ему медпомощь, командир принял решение экстренно посадить самолет в аэропорту Самары. Сотрудники авиакомпании и оказавшиеся на борту пассажиры-медики буквально спасли ему жизнь.

Позднее, депутат Госдумы Андрей Альшевских во время встречи на тот момент врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с секретарями первичных и местных отделений партии «Единая Россия» в рамках праймериз в Екатеринбурге попросил его наградить стюардесс авиакомпании и пассажиров, оказывавших ребенку помощь. Евгений Куйвашев согласился.

Добавим, что наград также удостоены: научный руководитель АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей» Павел Камнев (его наградят знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» второй степени), главврач Первой детской поликлиники Сергей Боярский, директор Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета Андрей Шишкин и заслуженный мастер спорта России Ольга Котлярова (ее наградят знаком отличия Свердловской области «Спортивная доблесть»).

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