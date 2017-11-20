Евгений Куйвашев наградит бортпроводницу «Уральских авиалиний», спасшую ребенка на борту самолета

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, Аксана Ашомко будет награждена знаком «За заслуги перед Свердловской областью» третьей степени «за проявленные мужество, смелость и отвагу».

Награждение состоится завтра, 21 ноября, в Доме Севастьянова.

Напомним, 30 мая текущего года во время перелета из уральской столицы в Симферополь десятилетнему ребенку стало плохо. Для того, чтобы своевременно оказать ему медпомощь, командир принял решение экстренно посадить самолет в аэропорту Самары. Сотрудники авиакомпании и оказавшиеся на борту пассажиры-медики буквально спасли ему жизнь.

Позднее, депутат Госдумы Андрей Альшевских во время встречи на тот момент врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с секретарями первичных и местных отделений партии «Единая Россия» в рамках праймериз в Екатеринбурге попросил его наградить стюардесс авиакомпании и пассажиров, оказывавших ребенку помощь. Евгений Куйвашев согласился.