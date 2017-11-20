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16:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Терапевты в поликлиниках Калининграда будут принимать и по субботам

В минувшую субботу в Калининграде прошла встреча общественников регионального отделения ОНФ с министром здравоохранения Калининградской области.

Источник: Комсомольская правда

Отвечая на вопросы участников заседания секции «Социальная справедливость», Александр Кравченко не согласился с прозвучавшим утверждением о недоступности для пациентов участковых терапевтов.

— Несмотря на все еще имеющийся дефицит кадров, мы существенно продвинулись в решении этого вопроса, в том числе за счет внедрения «бережливых технологий», и таких проблем с записью к терапевтам, как раньше, сегодня нет, — цитирует министра пресс-служба правительства Калининградской области.

Александр Кравченко сообщил также, что сегодня прорабатывается вопрос о расширении границ работы учреждений первичного звена с увеличением утреннего и вечернего времени. Также глава ведомства не исключил переход на обязательное функционирование поликлиник и в субботние дни.

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