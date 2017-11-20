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16:09 (мск), источник: Калининград.Ru

«Первый пошёл»: в Калининградской области выпал снег

В понедельник, 20 ноября, в регионе выпал первый снег. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали очевидцы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 44% 764 мм рт. ст. 4 м/с

Пользователи социальных сетей публикуют фотографии снегопада. Обильные осадки зафиксировали на территории Полесского округа.

Согласно прогнозам метеорологов, на этой неделе в Калининградской области ожидаются заморозки. В ночное время температура воздуха опустится до -1°C.

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