«Первый пошёл»: в Калининградской области выпал снег
В понедельник, 20 ноября, в регионе выпал первый снег. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали очевидцы.
В понедельник, 20 ноября, в регионе выпал первый снег. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали очевидцы.
Пользователи социальных сетей публикуют фотографии снегопада. Обильные осадки зафиксировали на территории Полесского округа.
Согласно прогнозам метеорологов, на этой неделе в Калининградской области ожидаются заморозки. В ночное время температура воздуха опустится до -1°C.